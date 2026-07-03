Angelos Postekoqlu Ronaldunun baş məşqçisi oldu

“Tottenhem Hotspur”un keçmiş baş məşqçisi Angelos Postekoqlu Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-Nəsr” klubunun çalışdırıcısı təyin edilib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə xəbər Ər-Riyad klubunun rəsmi sosial media səhifələrində açıqlanıb.
Menecer yeni komandası ilə iki illik müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, portuqaliyalı ulduz Kriştianu Ronaldu bu klubda çıxış edir.
Məşqçilik karyerası ərzində Postekoqlu Avstraliya milli komandasını, “Seltik”, “Tottenhem Hotspur”, “Nottingem Forest” və bir neçə digər klubu idarə edib. O, ən böyük uğurlarını “Seltik” (iki liqa titulu, bir Şotlandiya Kuboku və iki Liqa Kuboku) və “Tottenhem” (UEFA Avropa Liqasını qazanmaq) klublarında qazanıb. “Əl-Nəsr”dən əvvəlki son menecer vəzifəsi “Nottingem Forest” olub və o, bu vəzifədən 2025-ci ilin oktyabrında ayrılıb.