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Kepa “Arsenal”dan onu satmalarını istəyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
2 İyul 2026 19:32
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Kepa “Arsenal”dan onu satmalarını istəyib

“Arsenal”ın qapıçısı Kepa Arrisabalaqa yay transfer pəncərəsində komandadan ayrılmaq istədiyini kluba bildirib.

İdman.Biz TEAMtalk-a istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı ispaniyalı klubun bir nömrəli qapıçısı kimi müntəzəm oyun vaxtı qazanmaq niyyətindədir.

Kepa ötən yay “Çelsi”dən “Arsenal”a 5 milyon funt sterlinqə keçib. 2025/26 mövsümündə o, bütün yarışlarda cəmi 12 oyunda iştirak edib - bunlardan yalnız biri Premyer Liqada olub - David Rayanın ehtiyat qapıçısı kimi çıxış edib. İspaniyalı bu rolu ehtiyat oyunçu kimi qəbul edib, lakin daha çox oyun vaxtına ümid edirdi. Raya start heyətindəki yerini qoruyub saxlayıb və ardıcıl ikinci mövsüm Premyer Liqanın “Qızıl əlcək” mükafatını qazanıb.

Mənbənin məlumatına görə, “Arsenal” Kepanın vəziyyətinə anlayışla yanaşır və uyğun təklif alınarsa, onu satmağa hazırdır. İtaliya klubları qapıçı ilə maraqlanır, “Yuventus” və “Napoli” artıq sorğular aparır.

Kepanın ayrılacağı gözlənildiyi üçün London klubu artıq əvəzedici axtarmağa başlayıb və dörd namizəddən ibarət siyahı tərtib edib. Siyahıda hazırda azad agent olan “Lids”in keçmiş qapıçısı İllan Melye, “İnter” və İsveçrənin keçmiş qapıçısı Yann Sommer, əvvəllər “Arsenal”da oynamış avstraliyalı Mettyu Rayan və “Mançester Siti” və “Nottingem Forest”də Premyer Liqa təcrübəsi olan almaniyalı Stefan Orteqa yer alır.

İdman.Biz
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