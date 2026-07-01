1 İyul 2026
AZ

Sörlot Azərbaycana məğlub olduqları matçı xatırlamır – İDMAN.BİZ-ə ETİRAF - VİDEO

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyul 2026 02:46
124
Sörlot Azərbaycana məğlub olduqları matçı xatırlamır – İDMAN.BİZ-ə ETİRAF

“Həmin matçı xatırlamıram. Amma bu, o vaxtdan bəri necə böyük irəliləyiş əldə etdiyimiz və indi çox, çox yaxşı bir komanda olduğumuz barədə çox şey deyir”.

Bu sözləri Norveç millisinin futbolçusu Aleksandr Sörlot İdman.Biz-in 10 il əvvəl millimizin qələbəsi (1:0) ilə qurtarmış Azərbaycan-Norveç matçını xatırlayıb-xatırlamadığı barədə suala cavab verərkən deyib.

Sözügedən matç DÇ-2018-in seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirilib.

Norveç millisi DÇ-2026-nın 1/16 finalında Kot-d’İvuarı 2:1 hesabı ilə məğlub edib və 1/8 finalda Braziliya ilə qarşılaşacaq.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb
03:18
DÇ-2026

Mbappe DÇ-2026-nın bombardirləri siyahısında Messiyə çatıb

Kilian Mbappenin hazırda altı qolu var
DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir
02:56
DÇ-2026

DÇ-2026: Fransa darmadağınla 1/8 finala yüksəlir - YENİLƏNİR + VİDEO

Fransa 1/8 finalda Paraqvayla gücünü slnayacaq
“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI
02:33
DÇ-2026

“Həll etməli olduğumuz bəzi şeylər var” – Tyorbyorn Heggemin İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMASI - VİDEO

Norveç 1/8 finalda Braziliya ilə qarşılaşacaq
Amorim “Milan”a “Mançester Yunayted”in oyunçusunu gətirmək istəyir
01:55
Dünya futbolu

Amorim “Milan”a “Mançester Yunayted”in oyunçusunu gətirmək istəyir

Ruben Amorim bu ilin iyun ayında “Milan”ı idarə etməyə başlayıb
Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib
01:34
DÇ-2026

Ronald Kuman Niderland millisinin baş məşqçisi vəzifəsindən istefa verib

Kuman 2023-cü ildən bəri milli komandaya rəhbərlik edirdi
Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub
01:16
DÇ-2026

Şomurodov DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ən yaxşı qolunu vurub - VİDEO

İkinci yeri isə Mərakeşə vurduğu qola görə Haitinin hücumçusu Vilson İsidor tutub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO
29 İyun 00:59
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada son dəqiqə qolu ilə 1/8 finala çıxdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Stiven Eustakionun 90+2-ci dəqiqədə vurduğu qol CAR-ı DÇ-2026-dan kənarlaşdırıb

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar
29 İyun 22:04
Cüdo

Yeniyetmə cüdoçularımız Avropa çempionatında 5 medal qazanıblar - YENİLƏNİR + FOTO

50 kq çəki dərəcəsi Azərbaycan finalı ilə yadda qalıb
Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:42
Cüdo

Cüdoçularımız Praqada dörd medalla altıncı oldu - YENİLƏNİB + FOTO

Əjdər Bağırov Avropa Açıq Turnirinin son günündə gümüş medal qazanıb
“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO
28 İyun 22:37
Azərbaycan futbolu

“Sabah” Avstriyada “Ferentsvaroş”la heç-heçə edib - YENİLƏNİB + FOTO

Masazır təmsilçisi təlim-məşq toplanışında ikinci yoxlama oyununu da 1:1 hesabı ilə başa vurub