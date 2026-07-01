“Milan” hücumçu Qonsalu Ramuşu transfer etdiyini açıqlayıb

Portuqaliya millisinin hücumçusu Qonsalu Ramuş “Pari Sen-Jermen”dən “Milan”a keçib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, bu barədə “rossoneri”nin rəsmi saytında məlumat verilib.
Oyunçu İtaliya klubu ilə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.
Ötən mövsüm Qonsalu Ramuş bütün turnirlərdə 45 oyun keçirib, 12 qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt-ın məlumatına görə, onun hazırkı bazar dəyəri 30 milyon avrodur.
2025/26 mövsümünün sonunda “Milan” A Seriyası turnir cədvəlində beşinci yeri tutub.