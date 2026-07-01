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“Atletiko”nun müdafiəçisi Lanqle “Benfika”ya keçib

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyul 2026 04:12
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“Atletiko”nun müdafiəçisi Lanqle “Benfika”ya keçib

“Atletiko Madrid”in 31 yaşlı müdafiəçisi Kleman Lanqle “Benfika”ya keçib.

İdman.Biz bu barədə “qartallar”ın mətbuat xidmətinə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, Lissabon klubu Lanqleni 2026/2027 mövsümü üçün “Atletiko Madrid”dən məcburi satın alma seçimi ilə icarəyə götürüb. Lanqlenin “Benfika” ilə müqaviləsi avtomatik olaraq daha iki mövsüm, 2029-cu ilin ortalarına qədər uzadılacaq.

Ötən mövsüm Lanqle 34 oyun keçirib və bir məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 4 milyon avrodur.

Fransalı futbolçu əvvəllər “Barselona”, “Nansi”, “Sevilya”, “Tottenhem” və “Aston Villa”da oynayıb.

İdman.Biz
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