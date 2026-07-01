Amorim “Milan”a “Mançester Yunayted”in oyunçusunu gətirmək istəyir

“Milan”ın yeni baş məşqçisi Ruben Amorim komandanın müdafiəsini gücləndirməkdə maraqlıdır.
İdman.Biz-in insayder Antonio Vitielloya istinadən məlumatına görə, portuqaliyalı menecerin potensial transfer siyahısında iki oyunçu, o cümlədən “Mançester Yunayted”in müdafiəçisi Lisandro Martines var.
Digər namizəd isə “Sportinq”dən olan portuqaliyalı hücumçu Qonsalo İnasiodur. Mənbənin məlumatına görə, Amorim hər iki oyunçunu çox istəyir. Məşqçi onlardan birinin “Milan”a keçəcəyinə ümid edir. Artıq əlaqələr qurulduğu bildirilir.
Ruben Amorim bu ilin iyun ayında “Milan”ı idarə etməyə başlayıb. O, əvvəllər “Sportinq” və “Mançester Yunayted"də çalışıb.