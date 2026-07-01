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La Liqanın yeni mövsümündəki “El Klasiko”ların tarixləri açıqlanıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
1 İyul 2026 00:02
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La Liqanın yeni mövsümündəki “El Klasiko”ların tarixləri açıqlanıb

2026/2027-ci il İspaniya La Liqası mövsümündə “Real Madrid” və “Barselona” arasında ilk oyun oktyabrın 25-də yarışın 10-cu turunda baç tutacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, bu oyun “blaugrana”nın ev stadionu olan “Camp Nou”da keçiriləcək.

İkinci görüş 9 mayda La Liqanın 35-ci turu çərçivəsində keçiriləcək. Komandalar “Los Blancos”un ev stadionu olan “Santyaqo Bernabeu”da oynayacaqlar.

Ötən mövsümün İspaniya La Liqasının ilk dövrəsində “Real Madrid” Hans-Diter Flikin komandasını 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi. İkinci oyunda Kataloniya klubu Alvaro Arbeloanın komandasını 2:0 hesabı ilə məğlub etdi. “Barselona” İspaniya çempionu oldu, “Los Blancos” isə ikinci yeri tutdu.

İdman.Biz
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