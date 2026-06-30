Frenk Lempard “Koventri” ilə müqaviləsini uzadıb

İngiltərə Premyer Liqasının yeni üzvü “Koventri Siti” baş məşqçi Frenk Lempardla müqaviləni uzadıb.
İdman.Biz bildirir ki, menecerin yeni müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir.
“Frenkin komanda ilə müqavilə imzalamasına çox sevinirəm. 2024-cü ilin noyabr ayında gəlişindən bəri klubumuz onun rəhbərliyi altında böyük yüksəliş yolundadır.
Keçən mövsüm Çempionşip qələbəsindən sonra onun bizi bir nəsildə ilk Premyer Liqa mövsümümüzə aparması tamamilə uyğundur”, - deyə “Koventri Siti” klubunun sahibi Duq Kinq klubun rəsmi saytında Lempardın müqaviləsinin uzadılması ilə bağlı şərh verib.