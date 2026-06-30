Levandovskinin “Çikaqo Fayr”da nə qədər qazanacağı məlum olub

Hücumçu Robert Levandovski “Çikaqo Fayr” ilə iki illik müqavilə üzrə mövsümdə 20 milyon dollar qazanacaq.
İdman.Biz-in xəbərinə görə, bu barədə Polşanın “SportInteria” nəşrinin jurnalisti Sebastian Staşevski bildirib.
Levandovski İllinoys klubunun mərkəzi fiquru olacaq. Onun maaşı onu “İnter Mayami”nin hücumçusu Lionel Messidən sonra liqada ən çox maaş alan oyunçu edəcək. Qeyd etmək lazımdır ki, onun maaşına bonuslar və reklam müqavilələri daxildir.
Robert Levandovski əvvəllər 2022-ci ilin yayından “Barselona”da oynayıb. Ötən mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 46 oyun keçirib, 19 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.