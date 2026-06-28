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Kabo-Verdenin kapitanı zorlamada şübhəli bilinir

Dünya futbolu
Xəbərlər
28 İyun 2026 07:12
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Kabo-Verdenin kapitanı zorlamada şübhəli bilinir

“Globo”nun məlumatına görə, Kabo-Verde millisinin kapitanı Rayan Mendeş 2026-cı ilin mart ayında Yeni Zelandiyada Çili ilə yoldaşlıq oyunu (2:4) zamanı komandaya təyin olunmuş braziliyalı tərcüməçini zorlamaqda şübhəli bilinir.

İdman.Biz xəbər verir ki, Yeni Zelandiyada yaşayan qadının sözlərinə görə, hadisə 27 martda Oklend otelində baş verib. Mendeş onu oteldə döyüb, boğmağa və dişləməyə başlayıb, sonra isə təcavüz edib. Braziliyalı məhkəmə-tibbi ekspertizasından keçib və polisə müraciət edib. İş üzrə istintaq davam edir.

2026-cı ilin may ayında o, Kabo-Verde Futbol Federasiyasından oyunçunun 2026-cı il dünya çempionatından kənarlaşdırılmasını istəyib, lakin tələbi rədd edilib.

Kabo-Verde milli komandası 2026-cı il dünya çempionatında H qrupunda ikinci yeri tutaraq üç xal qazanıb.

İdman.Biz
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