“Arsenal” və “Atletiko Madrid” Xulian Alvaresin transfer müqaviləsini müzakirə edir

“Arsenal” hücum xəttini gücləndirmək üçün yay transfer pəncərəsində hücumçu transfer etməyi planlaşdırır.
İdman.Biz-in TEAMtalk-a istinadən məlumatına görə, London klubunun rəhbərliyi “Atletiko Madrid”in hücumçusu Xulian Alvares də daxil olmaqla müxtəlif variantları nəzərdən keçirir.
“Arsenal” artıq İspaniya klubuna ilk transfer təklifini təqdim edib və danışıqları davam etdirir. “Atletiko” rəhbərliyi transfer haqqını azaltmaq üçün oyunçuları müqaviləyə daxil etməyi də nəzərdən keçirməyə hazırdır. Tərəflər potensial mübadilə variantları kimi Qabriel Martinelli, Qabriel Jezus və Leandro Trossardı müzakirə ediblər. Madrid klubu həmçinin Viktor Gyökeres və İtan Nvaneri haqqında məlumat istəyib.
“Arsenal”ın idman direktoru Andrea Berta üçün Xulian Alvares bazarda əsas hədəflərdən biridir. Oyunçu satılarsa, “Atletiko”nun üstünlük verdiyi seçim “Arsenal” və ya “Pari Sen-Jermen”ə transfer olmaqdır.