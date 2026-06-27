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“Çelsi” Qranit Caka ilə müqaviləni razılaşdırıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 22:58
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“Çelsi” Qranit Caka ilə müqaviləni razılaşdırıb

Sky Sports-un məlumatına görə, “Çelsi” yarımmüdafiəçi Qranit Caka ilə şəxsi şərtlərlə bağlı şifahi razılığa gəlib.

İdman.Biz bildirir ki, “göylər” artıq “Sanderlend” rəhbərliyi ilə danışıqlara başlayıb.

Bu arada baş məşqçi Xabi Alonso isveçrəli yarımmüdafiəçi ilə şəxsən maraqlanır və onun transferi üçün fəal şəkildə çalışır. “Mançester Yunayted” də isveçrəli yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır.

2025/26 mövsümündə Qranit Caka bütün yarışlarda 36 oyunda iştirak edib, bir qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Cakanın “Sanderlend”ə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir.

İdman.Biz
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