27 İyun 2026
AZ

Antonin Kinski “Tottenhem”lə müqaviləsini uzadıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
27 İyun 2026 22:29
82
Antonin Kinski “Tottenhem”lə müqaviləsini uzadıb

Qapıçı Antonin Kinski “Tottenhem”lə yeni müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, tərəflər 2031-ci ilin yayına qədər müddətə bağlanan əmək müqaviləsi imzalayıblar və müqaviləni daha bir mövsüm uzatmaq imkanı da var. Kinskinin baş məşqçi Roberto De Dzerbinin əsas qapıçısı olduğu, Qulyelmo Vikarionun isə klubdan ayrılacağı bildirilir.

Antonin Kinski ötən mövsüm “Tottenhem Hotspur”da bütün yarışlarda 10 oyunda iştirak edib və üç dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Onun transfer dəyəri 15 milyon avro olaraq qiymətləndirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Çelsi” Qranit Caka ilə müqaviləni razılaşdırıb
22:58
Dünya futbolu

“Çelsi” Qranit Caka ilə müqaviləni razılaşdırıb

Baş məşqçi Xabi Alonso isveçrəli yarımmüdafiəçi ilə şəxsən maraqlanır
Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb
21:30
DÇ-2026

Didye Deşam Fransa millisinin düşərgəsinə qayıdıb

Fransa millisi üç oyundan sonra doqquz xala sahibdir
“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib
21:10
Futbol

“Qarabağ” Avstriyada “Tirol”u Savonun het-triki ilə darmadağın edib - YENİLƏNİB

Matç 4:0 hesabı ilə “Qarabağ” xeyrinə başa çatıb
“Zirə” yoxlama matçında Özbəkistan komandasına uduzub
21:04
Futbol

“Zirə” yoxlama matçında Özbəkistan komandasına uduzub - YENİLƏNİB

“Zirə”nin yeganə qolunu Yeqor Boqomolski vurub
“Marsel”in komandada saxlamaq istədiyi oyunçular məlum olub
20:54
Dünya futbolu

“Marsel”in komandada saxlamaq istədiyi oyunçular məlum olub

“Olimpik Marsel” yalnız hücumçu İqor Payşaonu çox yüksək qiymətə satmağa hazırdır
Zlatko Daliç: “İlk raundu keçmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”
20:18
Dünya futbolu

Zlatko Daliç: “İlk raundu keçmək üçün əlimizdən gələni edəcəyik”

Daha əvvəl Xorvatiya İngiltərəyə uduzub və Panamaya qalib gəlib

Ən çox oxunanlar

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
22:40
MMA

Bakıda UFC həyəcanı: “Şara Bullet” hakim qərarı ilə qalib oldu - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

UFC-nin Bakıdakı ilk turniri 2025-ci ildə keçirilib
Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB
15:20
Cüdo

Sindao Qran-prisi: Zelim Tçkayev qızıl, Hidayət Heydərov isə bürünc medal qazanıb - YENİLƏNİB

Sindao Qran-prisində Azərbaycan cüdoçularından uğurlu nəticə
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
Misir İranla dramatik oyunda pley-offa yüksəldi - VİDEO
09:31
DÇ-2026

Misir İranla dramatik oyunda pley-offa yüksəldi - VİDEO

İran penaltidən yararlana bilmədi, son saniyələrdə VAR “mane” oldu