Anderson “Siti”də ildə təxminən 17 milyon avro qazanacaq

“Mançester Siti” “Nottingem Forest”dən yarımmüdafiəçi Elliot Andersonu almaq üçün 116 milyon funt sterlinq (135 milyon avro) məbləğində razılığa gəlib.
23 yaşlı futbolçu klubla beş illik müqavilə imzalayacaq və bonuslar da daxil olmaqla həftədə təxminən 300.000 funt sterlinq (350.000 avro) qazanacaq.
“The Athletic”dən Devid Ornşteynin sözlərinə görə, İngiltərə millisinin üzvü ilə müqaviləyə daha 12 aylıq müqavilə imzalamaq imkanı daxildir.
Mənbənin məlumatına görə, Anderson cümə günü (26 iyun) Nyu-Yorkda tibbi müayinədən keçəcək.
Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 50 oyun keçirib, dörd qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.