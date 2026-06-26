26 İyun 2026
AZ

Anderson “Siti”də ildə təxminən 17 milyon avro qazanacaq

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 18:38
43
Anderson “Siti”də ildə təxminən 17 milyon avro qazanacaq

“Mançester Siti” “Nottingem Forest”dən yarımmüdafiəçi Elliot Andersonu almaq üçün 116 milyon funt sterlinq (135 milyon avro) məbləğində razılığa gəlib.

23 yaşlı futbolçu klubla beş illik müqavilə imzalayacaq və bonuslar da daxil olmaqla həftədə təxminən 300.000 funt sterlinq (350.000 avro) qazanacaq.

“The Athletic”dən Devid Ornşteynin sözlərinə görə, İngiltərə millisinin üzvü ilə müqaviləyə daha 12 aylıq müqavilə imzalamaq imkanı daxildir.

Mənbənin məlumatına görə, Anderson cümə günü (26 iyun) Nyu-Yorkda tibbi müayinədən keçəcək.

Ötən mövsüm yarımmüdafiəçi bütün yarışlarda 50 oyun keçirib, dörd qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, futbolçunun bazar dəyəri 75 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Saakaşvili Kabo-Verdeyə azarkeşlik etməsinin səbəbini açıqlayıb
17:53
DÇ-2026

Saakaşvili Kabo-Verdeyə azarkeşlik etməsinin səbəbini açıqlayıb

Gürcüstanın keçmiş prezidenti DÇ-2026-da dəstəklədiyi komanda ilə bağlı maraqlı etiraf edib
DÇ-2026: Mbappe - Holand, Valverde - Yamal dueli, İranla Kabo-Verde ümidlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:44
Futbol

DÇ-2026: Mbappe - Holand, Valverde - Yamal dueli, İranla Kabo-Verde ümidlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

DÇ-2026-nın G, H və I qruplarında bu gün keçiriləcək son turun oyunları 1/16 finalın daha bir neçə iştirakçısını müəyyənləşdirəcək
“Komo” “Real Madrid”lə razılığa gəlib
17:10
Futbol

“Komo” “Real Madrid”lə razılığa gəlib

İtaliya klubu Niko Pas transferini bitirdi
İDMAN.BİZ DÇ-2026-da: Türkiyənin gecikən qələbəsi - ABŞ-dən REPORTAJ
16:15
DÇ-2026

İDMAN.BİZ DÇ-2026-da: Türkiyənin gecikən qələbəsi - ABŞ-dən REPORTAJ

Türkiyə DÇ-2026-dakı çıxışını ABŞ üzərində qələbə ilə başa vurdu
Ekvadorun baş məşqçisi sevincindən divara dırmaşıb - VİDEO
16:09
DÇ-2026

Ekvadorun baş məşqçisi sevincindən divara dırmaşıb - VİDEO

Sebastyan Bekkaseçe Almaniya üzərində qələbə qolundan sonra sevincini ailəsi ilə bölüşmək üçün tribunaya qaçıb
Rafinyanın ailəsindəki qalmaqalın təfərrüatları açıqlanıb
16:02
Futbol

Rafinyanın ailəsindəki qalmaqalın təfərrüatları açıqlanıb

Braziliyalı futbolçu zədə və ailə problemləri ilə eyni vaxtda gündəmə gəlib

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib
24 İyun 22:14
Futbol

“Sabah” ilk yoxlama oyununda heç-heçə edib - YENİLƏNİB

Bu matç “Sabah”ın yeni mövsümə və Avropa yarışlarına hazırlıq çərçivəsində keçirdiyi ilk yoldaşlıq oyunu olub
DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu
25 İyun 01:01
DÇ-2026

DÇ-2026: Bosniya Qətərə qalib gələrək pley-off şanslarını qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi venesuelalı Xesus Valensueladır
DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar
25 İyun 00:58
DÇ-2026

DÇ-2026: İsveçrə və Kanada 1/16 finala vəsiqə qazanırlar - YENİLƏNİB + VİDEO

Kanada A qrupunun ikincisi ilə pley-offda qarşılaşacaq