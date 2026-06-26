DÇ-2026: Mbappe - Holand, Valverde - Yamal dueli, İranla Kabo-Verde ümidlidir - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin son turu davam edir.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu gün G, H və I qruplarında qarşılaşmalar keçiriləcək. İki qrupda intriqa maksimum səviyyədə qalır: G qrupunda dörd komandanın da pley-offa yüksəlmək şansı var, H qrupunda isə hələ heç bir yığma rəsmi olaraq növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin etməyib. I qrupunda isə əsas intriqa başqadır - Fransa və Norveç vaxtından əvvəl pley-offa yüksəlib və indi qrup birinciliyini müəyyənləşdirəcəklər.
G qrupu
Misir – 4 xal
İran – 2 xal
Belçika – 2 xal
Yeni Zelandiya – 1 xal
Yeni Zelandiya – Belçika (27 iyun, 07:00, Bakı vaxtı)
Belçika üçün bu, artıq yalnız futbolçuların fərdi keyfiyyətinə güvənərək oynamaq mümkün olmayan matçdır. Rudi Qarsiyanın komandası turnirə Misirlə heç-heçə (1:1) edib, daha sonra İranın qapısına yol tapa bilməyib (0:0) və son tura cəmi iki xalla çıxır. Qələbə belçikalıları pley-offa yüksəldəcək, paralel oyunda sərfəli nəticə qeydə alınacağı halda isə onlar daha yüksək pilləyə də qalxa bilərlər. Heç-heçə komandanı 3 xalla qoyacaq və ən yaxşı üçüncü yerlərin nəticələrindən ciddi asılı vəziyyətə salacaq.
Yeni Zelandiya İranla heç-heçədən (2:2) və Misirə məğlubiyyətdən (1:3) sonra sonuncu pillədə qərarlaşsa da, şanslarını itirməyib. Komandaya mütləq qələbə lazımdır. Bu halda 4 xal onlara ən azı ən yaxşı üçüncü yerlər uğrunda mübarizə aparmaq, müəyyən ssenaridə isə ikinci yeri tutmaq imkanı verə bilər. Heyət keyfiyyətinə görə Belçika favorit sayılır. Lakin mühüm məqam da var: Jeremi Doku zədədən qayıtsa da, bütün matçı keçirməyə hazır deyil. Eyni vəziyyət Romelu Lukakuya da aiddir. Bu isə favorit üçün qrupun son turunu daha da gərgin edir.
Misir - İran (27 iyun, 07:00)
Misir son tura qrupun ən əlverişli mövqeyində çıxır. Hossam Həsənin komandası əvvəlcə Belçika ilə heç-heçə edib (1:1), daha sonra Yeni Zelandiyanı məğlub edib (3:1) və 4 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir. Heç-heçə demək olar ki, pley-off vəsiqəsini təmin edəcək, qələbə isə Misirə birinci yeri qazandıra bilər.
İran isə Yeni Zelandiya (2:2) və Belçika (0:0) ilə heç-heçələrdən sonra yaxşı şanslarını qoruyub saxlayıb. Lakin indi liderə qarşı mütləq nəticə qazanmalıdır. Qələbə İranı irəli çıxaracaq və demək olar ki, pley-offa yüksəlişi təmin edəcək. Heç-heçə isə komandanı 3 xalla ən yaxşı üçüncü yerlərin hesablamalarını gözləməyə məcbur edəcək.
Matç öncəsi İran millisinin ətrafında logistika problemləri yenidən müzakirə olunub. Baş məşqçi Əmir Qalenoyi bildirib ki, ABŞ-yə giriş-çıxışla bağlı əvvəlki məhdudiyyətlər futbolçuların fiziki durumuna mənfi təsir göstərmişdi. Lakin hazırda komanda özünü daha yaxşı hiss edir.
H qrupu
İspaniya – 4 xal
Uruqvay – 2 xal
Kabo-Verde – 2 xal
Səudiyyə Ərəbistanı – 1 xal
Uruqvay - İspaniya (27 iyun, 04:00)
İspaniya turnirə gözlənildiyi qədər parlaq başlamadı və Kabo-Verde ilə qolsuz heç-heçə etdi (0:0). Lakin daha sonra Səudiyyə Ərəbistanını 4:0 hesabı ilə məğlub etdi. Luis de la Fuentenin komandası qrupa başçılıq edir və Uruqvayla oyuna favorit kimi çıxır. İspanlar üçün təkcə pley-offa yüksəlmək deyil, həm də birinci yeri qorumaq vacibdir. Çünki bu, növbəti mərhələdəki rəqiblərinə təsir edəcək.
Uruqvay isə hələ qələbə qazana bilməyib. Səudiyyə Ərəbistanı (1:1) və Kabo-Verde (2:2) ilə heç-heçələr Marselo Byelsanın komandasını çətin vəziyyətə salıb. Baş məşqçi özü də İspaniya ilə oyunu final adlandırıb. Qələbə demək olar ki, bütün sualları aradan qaldıracaq, heç-heçə üçüncü yer vasitəsilə ümidləri saxlayacaq, məğlubiyyət isə komandanın taleyini həll edə bilər. Uruqvayda əsas fiqurlar Federiko Valverde, Darvin Nunyes və hazır olacağı halda Ronald Arauxodur. İspaniyada isə diqqət Lamin Yamala yönəlib. Byelsa xüsusi olaraq qeyd edib ki, bu futbolçu matçın gedişini dəyişmək gücünə malikdir.
Kabo-Verde - Səudiyyə Ərəbistanı (27 iyun, 04:00)
Kabo-Verde artıq turnirin ən xoş sürprizlərindən birinə çevrilib. Dünya çempionatının debütantı əvvəlcə İspaniyaya uduzmayıb (0:0), daha sonra Uruqvaydan da xal alıb (2:2) və indi real şəkildə pley-offa yüksəlmək uğrunda mübarizə aparır. Səudiyyə Ərəbistanı üzərində qələbə komandaya ən azı növbəti mərhələyə vəsiqəni təmin edəcək. Heç-heçə də şansları saxlayacaq, lakin bu halda paralel oyunun nəticəsi və ən yaxşı üçüncü yerlərin cədvəli həlledici olacaq.
Səudiyyə Ərəbistanının vəziyyəti daha ağırdır. Uruqvayla heç-heçədən (1:1) sonra komanda İspaniyaya böyük hesabla uduzub (0:4). Buna görə də onları yalnız qələbə qane edir. Baş məşqçi Georgios Donis etiraf edib ki, yığma hələ də yenidənqurma mərhələsindədir. O, cəmi bir aya yaxındır komandanın başındadır və tam dəyişiklik üçün kifayət qədər vaxt olmayıb. Bununla belə, Kabo-Verde üzərində qələbə Səudiyyə Ərəbistanını həm birbaşa, həm də ən yaxşı üçüncü yerlərdən pley-offa çıxara bilər.
I qrupu
Fransa – 6 xal
Norveç – 6 xal
Seneqal – 0 xal
İraq – 0 xal
Norveç - Fransa (26 iyun, 23:00)
Bu, I qrupunun əsas oyunudur. Hərçənd hər iki komanda artıq əsas vəzifəsini yerinə yetirib. Fransa Seneqalı (3:1) və İraqı (3:0), Norveç isə İraqı (4:1) və Seneqalı (3:2) məğlub edib. Hər iki yığmanın hesabında 6 xal var. Lakin top fərqinə görə Fransa öndədir və qrup birinciliyi üçün ona heç-heçə kifayət edir.
Diqqət mərkəzində Kilian Mbappe ilə Erlinq Holannın dueli olacaq. Hər iki hücumçu iki turda dörd qol vurub və təkcə qrup birinciliyi deyil, bombardirlər yarışında liderlik uğrunda da mübarizə aparır. Heyət dərinliyi və balanslı oyun sayəsində Fransa cüzi favorit hesab olunur. Lakin Norveç artıq sübut edib ki, onun hücum xətti istənilən rəqibi cəzalandırmağa qadirdir.
Matç öncəsi vacib kadr xəbərləri də var. Didye Deşam anasının dəfn mərasimi səbəbindən komandanı texniki zonadan idarə etməyəcək. Onu köməkçisi Gi Stefan əvəz edəcək. Bundan başqa, Vilyam Saliba oynamayacaq, Markus Türamın isə baldır əzələsində problem var.
Seneqal - İraq (26 iyun, 23:00)
Seneqal və İraq üçün bu, son şans matçıdır. Hər iki komanda ilk iki oyunda məğlub olub və xalsız qalıb. Seneqal əvvəlcə Fransaya (1:3), daha sonra Norveçə (2:3) uduzub. Lakin ikinci görüşdə komandanın təhlükəli epizodlar yaratmaq və oyuna qayıtmaq bacarığı da görünüb. İraq isə Norveçə (1:4), ardınca Fransaya (0:3) məğlub olub.
Vəziyyət sadədir: qalib gələn komanda digər qrupların nəticələrini gözləyəcək və ən yaxşı üçüncü yerlər vasitəsilə pley-offa yüksəlməyə ümid edəcək. Heç-heçə isə heç kimi qane etmir.
Heyət baxımından favorit Seneqaldır. Sadio Mane, İsmaila Sarr və Nikolas Ceksonun yer aldığı hücum xətti bunun əsas səbəbidir. Lakin komandanın əsas qapıçısı Eduar Mendi zədə səbəbindən meydana çıxmayacaq. İraq isə Aymən Hüseynin təcrübəsinə, standart vəziyyətlərə və nizam-intizamlı oyuna güvənəcək. Hər iki komanda üçün bu qarşılaşma sadəcə qrup mərhələsinin son oyunu deyil, turnirdə qalmaq uğrunda son fürsətdir.