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Bəhlul Mustafazadə müalicəsini xaricdə davam etdirir

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
26 İyun 2026 17:21
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Bəhlul Mustafazadə müalicəsini xaricdə davam etdirir

“Qarabağ”ın futbolçusu Bəhlul Mustafazadə müalicəsini və fərdi reabilitasiya proqramını xaricdə davam etdirir.

İdman.Biz klubun mətbuat xidmətinə istinadən bildirir ki, aparılan müayinələrin nəticələrinə əsasən, xroniki simfizit (osteitis pubis) diaqnozu (qasıq nahiyəsində xroniki zədə) qoyulan futbolçumuzun vəziyyəti mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır və bərpa prosesi plan üzrə davam edir.

Əvvəlki zədə ilə bağlı əməliyyatdan sonrakı bərpa prosesi tam normal gedir və həmin nahiyə üzrə hər hansı narahatlıq və ya problem qeydə alınmayıb. Müdafiəçimizin meydanlara qayıdışının təxminən beş həftə ərzində baş tutacağı gözlənilir.

Bəhlulun qayıdış vaxtı funksional qiymətləndirmənin nəticələrinə əsasən müəyyən ediləcək.

İdman.Biz
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