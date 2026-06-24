24 İyun 2026
AZ

Dirk Kuyt “Fənərbağça”ya qayıdıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
24 İyun 2026 19:27
34
Dirk Kuyt “Fənərbağça”ya qayıdıb

“Fənərbağça”nın keçmiş hücumçusu Dirk Kuyt rəsmi olaraq İstanbul klubuna qayıdıb.

İdman.Biz bildirir ki, niderlandlı mütəxəssis baş məşqçi İsmayıl Kartalın birinci köməkçisi təyin edilib.

Rəhbərlik klubun 120 illik yubileyini qeyd etdiyi və çempionluğu qazanmağı hədəflədiyi mövsümdə Kuytun təcrübəsinə güvənir. Rəsmi müqavilə imzalama mərasimi klubun ofisində baş tutub.

“Klubumuzun çempionatında oyunçu kimi mühüm rol oynayan və sədaqəti ilə azarkeşlərin qəlbini fəth edən Dirk Kuyt vətənə qayıdıb. Bəzi bağlar heç vaxt yenidən qurulmur - sadəcə olaraq heç vaxt qırılmır. Evinə xoş gəlmisən, Dirk Kuyt”, - “Fənərbağça”nın mətbuat xidməti bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Harri Keyn Qana ilə matçda antirekorda imza atıb
19:42
DÇ-2026

Harri Keyn Qana ilə matçda antirekorda imza atıb

Keyn turnir ərzində iki oyunda iki qol vurub
Şotlandiyanın baş məşqçisi komandasına Neymarla bağlı xəbərdarlıq edib
18:21
DÇ-2026

Şotlandiyanın baş məşqçisi komandasına Neymarla bağlı xəbərdarlıq edib

Braziliya və Şotlandiya iyunun 25-də Mayamidə qarşılaşacaqlar
DÇ-2026: Kanada və İsveçrə qrupun qalibini müəyyənləşdirəcək, Şotlandiya Braziliyanı təəccübləndirməyə hazırlaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI
18:05
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada və İsveçrə qrupun qalibini müəyyənləşdirəcək, Şotlandiya Braziliyanı təəccübləndirməyə hazırlaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə dünya çempionatında qrup mərhələsinin yekun turu start götürür
Qurban Qurbanov mundialın əsas favoritini açıqlayıb - VİDEO
17:43
DÇ-2026

Qurban Qurbanov mundialın əsas favoritini açıqlayıb - VİDEO

CBC Sport-a danışan məşqçi favorit yığmaları dəyərləndirib
Bellinqem “Real Madrid”in transferlərindən danışdı
17:32
Futbol

Bellinqem “Real Madrid”in transferlərindən danışdı

İngiltərə millisinin yarımmüdafiəçisi yeni futbolçularla işləməyi səbirsizliklə gözləyir
Alvares üçün “Arsenal” şansı: “Barselona” niyə geri qalır?
16:43
Futbol

Alvares üçün “Arsenal” şansı: “Barselona” niyə geri qalır?

“Atletiko” argentinalı hücumçunu La Liqa rəqiblərinə satmaq istəmir, London klubu isə transfer yarışında real namizəd sayılır

Ən çox oxunanlar

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi
23 İyun 23:00
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanı darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO
22 İyun 01:05
DÇ-2026

DÇ-2026: İran azlıqda qalan Belçikanın qapısına yol tapa bilmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

G qrupunda keçirilən oyun qolsuz bərabərliklə başa çatıb