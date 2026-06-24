Dirk Kuyt “Fənərbağça”ya qayıdıb

“Fənərbağça”nın keçmiş hücumçusu Dirk Kuyt rəsmi olaraq İstanbul klubuna qayıdıb.
İdman.Biz bildirir ki, niderlandlı mütəxəssis baş məşqçi İsmayıl Kartalın birinci köməkçisi təyin edilib.
Rəhbərlik klubun 120 illik yubileyini qeyd etdiyi və çempionluğu qazanmağı hədəflədiyi mövsümdə Kuytun təcrübəsinə güvənir. Rəsmi müqavilə imzalama mərasimi klubun ofisində baş tutub.
“Klubumuzun çempionatında oyunçu kimi mühüm rol oynayan və sədaqəti ilə azarkeşlərin qəlbini fəth edən Dirk Kuyt vətənə qayıdıb. Bəzi bağlar heç vaxt yenidən qurulmur - sadəcə olaraq heç vaxt qırılmır. Evinə xoş gəlmisən, Dirk Kuyt”, - “Fənərbağça”nın mətbuat xidməti bildirib.