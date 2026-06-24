DÇ-2026: Kanada və İsveçrə qrupun qalibini müəyyənləşdirəcək, Şotlandiya Braziliyanı təəccübləndirməyə hazırlaşır - İDMAN.BİZ-in İCMALI

2026-cı il dünya çempionatında bu gün qrup mərhələsinin yekun turu start götürür.
İdman.Biz xəbər verir ki, 14-cü oyun günündə A, B və C qruplarında altı matç keçiriləcək. Haradasa artıq çox şey aydındır, amma demək olar ki, hər qrupda öz intriqası qalır: birinci yer, pley-offa birbaşa vəsiqə və ya heç olmasa üçüncü mövqedən mərhələ adlamaq şansı uğrunda mübarizə.
A qrupu
Meksika - 6
Cənubi Koreya - 3
Çexiya - 1
CAR - 1
Çexiya - Meksika (25 iyun, saat 05:00, hamısı Bakı vaxtı ilə)
Meksika CAR (2:0) və Cənubi Koreya (2:1) üzərində qələbələrdən sonra əsas vəzifəni artıq həll edib və qrupda birinci yeri vaxtından əvvəl təmin edib. Amma turnirin ev sahibləri üçün “Asteka”dakı matç yenə də formal olmayacaq: evdə komandadan sadəcə nəticə yox, inamlı yürüşün davamı gözlənilir. Çexiyada vəziyyət tam fərqlidir - Cənubi Koreyaya məğlubiyyət (1:2) və CAR-la heç-heçədən (1:1) sonra ona yalnız qələbə lazımdır, əks halda başqalarının xallarını və üçüncü yerlərin hesablarını gözləməli olacaq.
CAR - Cənubi Koreya (25 iyun, 05:00)
Cənubi Koreya son tura daha əlverişli vəziyyətdə gəlir. Çexiya üzərində qələbə (2:1) və Meksikaya məğlubiyyətdən (1:2) sonra ikinci yeri qorumaq üçün ona uduzmamaq kifayətdir. Amma CAR-a qarşı heç-heçəyə oynamaq təhlükəlidir: cənubi afrikalılar Meksikaya məğlubiyyət (0:2) və Çexiya ilə heç-heçədən (1:1) sonra hələ də mübarizədə qalırlar və irəli getməyə məcbur olacaqlar. Burada hər şeyi bir epizod - müdafiədə səhv, standart vəziyyət və ya erkən qol həll edə bilər.
B qrupu
Kanada - 4
İsveçrə - 4
Bosniya və Herseqovina - 1
Qətər - 1
İsveçrə - Kanada (24 iyun, 23:00)
Bu, B qrupunun əsas matçıdır. Kanada Bosniya və Herseqovina ilə heç-heçə (1:1) və Qətər üzərində darmadağından (6:0) sonra oyuna yaxşı top fərqi və Vankuverdəki ev arenasının dəstəyi ilə çıxır. İsveçrə də məğlubiyyətsiz irəliləyir: Qətərlə heç-heçə (1:1) və Bosniya və Herseqovina üzərində qələbə (4:1) onu birinci yer uğrunda mübarizədə saxlayıb. Matçın açıq oyundan daha çox hesablanmış mübarizə olacağı gözlənilir - səhvin qiyməti çox yüksəkdir.
Bosniya və Herseqovina - Qətər (24 iyun, 23:00)
Hər iki komandanın bir xalı var, buna görə heç-heçə demək olar ki, heç kimi qane etməyəcək. Bosniya və Herseqovina turnirə Kanada ilə heç-heçə (1:1) ilə başlayıb, amma sonra İsveçrəyə ağır məğlub olub (1:4). Qətər İsveçrə ilə heç-heçədən (1:1) sonra Kanadadan ağrılı zərbə alıb (0:6) və indi ona təkcə qələbə qazanmaq yox, həm də psixoloji baxımdan özünə gəlmək lazımdır. Bu, komandaların gözəllik üçün yox, turnirdə qalmaq imkanı üçün oynayacağı son şans matçıdır.
C qrupu
Braziliya - 4
Mərakeş - 4
Şotlandiya - 3
Haiti - 0
Şotlandiya - Braziliya (25 iyun, 02:00)
Braziliya Mərakeşlə heç-heçə (1:1) və Haiti üzərində qələbədən (3:0) sonra qrupda liderdir, amma onu yenə də sakit axşam gözləmir. Heç-heçə vəzifəni demək olar ki, həll edəcək, qələbə birinci yeri möhkəmləndirəcək, məğlubiyyət isə vəziyyəti nəzərəçarpacaq dərəcədə çətinləşdirə bilər. Şotlandiya Haiti üzərində qələbə (1:0) və Mərakeşə məğlubiyyətdən (0:1) sonra mübarizədə qalır və hər standart, hər ikinci top və hər sıçrayış üçün yapışacaq. Braziliya üçün bu, soyuqqanlılıq sınağıdır, şotlandlar üçün isə turun ən səs-küylü nəticələrindən birini yaratmaq şansıdır.
Mərakeş - Haiti (25 iyun, 02:00)
Mərakeş çox toplanmış qrup mərhələsi keçirir: Braziliya ilə heç-heçə (1:1) və Şotlandiya üzərində qələbə (1:0) komandanı son tur öncəsi əla vəziyyətə gətirib. İndi əsas məsələ Haiti ilə matçda hər şeyi korlamamaqdır. Haiti isə Şotlandiya (0:1) və Braziliyaya (0:3) məğlubiyyətlərdən sonra mübarizəni davam etdirmək şansını artıq itirib. Kağız üzərində üstünlük mərakeşlilərdədir, amma belə oyunları da sakit şəkildə qələbəyə çatdırmağı bacarmaq lazımdır.