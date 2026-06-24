Mundialın ikinci turundan sonra böyük mənzərə: Favoritlər, fiaskolar və sürprizlər - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Futbol üzrə DÇ-2026-da qrup mərhələsinin ikinci turu başa çatdı. Artıq ilk və emosional təəssüratlar arxada qalıb. İki oyundan sonra komandaların real gücü görünməyə başlayıb, bəzi yığmalar pley-offa vəsiqəni təmin edib, bəziləri isə turnirlə vidalaşıb. Ən vacibi isə budur ki, mundialın əsas favoritləri öz iddialarını ortaya qoymağa başlayıblar.
İdman.Biz xəbər verir ki, ikinci turun ardından Meksika, ABŞ, Almaniya, Argentina, Fransa və Kolumbiya pley-offa vəsiqəni vaxtından əvvəl rəsmiləşdirən komandalar olub. Türkiyə, Tunis, Haiti, İordaniya və Panama isə son turu gözləmədən mundialla vidalaşıb.
İkinci turun ən böyük qalibi Norveç oldu
İkinci turun ən böyük qalibi adını bir komandaya vermək lazım gəlsə, bu, Norveç olar. Skandinavlar əvvəlcə İraqı 4:1 hesabı ilə məğlub edib, ardınca Seneqal üzərində 3:2 hesablı qələbə qazanaraq pley-offa yüksəlib. Ən önəmli məqam isə nəticələrdən çox oyunun keyfiyyətidir. Martin Edeqorun rəhbərlik etdiyi komanda sürətli keçidləri, yüksək presinqi və hücum potensialı ilə diqqət çəkir. Erlinq Holand isə ardıcıl iki oyunda fərqlənərək komandasını daşıyan əsas fiqura çevrilib.
Holand iki turda dörd qol vuraraq bombardir yarışının liderləri sırasına yüksəlib. Norveç isə iki oyunda yeddi qol vurmaqla turnirin ən məhsuldar komandalarından birinə çevrilib.
Norveç hələ çempionluğun əsas favoriti sayılmasa da, ikinci turun ardından ən çox dəyər qazanan komandalardan biridir.
Ən güclü təsir bağışlayan yığma - Argentina
İki turun ardından ən balanslı komanda Argentina görünür. Son dünya çempionu əvvəlcə Əlcəzairi 3:0 hesabı ilə məğlub edib, daha sonra Avstriyanı 2:0 hesabı ilə üstələyib. Komanda həm hücumda məhsuldardır, həm də müdafiədə problem yaşamır. Lionel Messi yenə əsas fiqurlardandır və turnirin ən təhlükəli futbolçularından biri kimi görünür. Argentina iki turda qapısından qol buraxmayan azsaylı komandalardan biridir. Bu isə komandanın yalnız hücumda deyil, müdafiədə də yüksək səviyyədə çıxış etdiyini göstərir.
Fransa və Almaniya da yüksək səviyyə göstərsələr də, Argentina bu günə qədər ən komplekt oyun nümayiş etdirən kollektiv təsiri bağışlayır.
Hansı favoritlər gözləntiləri doğrultmur?
Bu siyahının başında Portuqaliya gəlir. Kriştianu Ronaldunun komandası DR Konqo ilə heç-heçə edib, amma Özbəkistan millisinin qapısından beş cavabsız top keçirib. Komanda nəticə qazanır, amma oyun baxımından favorit təsiri yaratmır.
Braziliya da hələ ideal görünmür. Mərakeşlə xal itkisi komandanın müəyyən problemlərinin olduğunu göstərib. Haiti üzərindəki 3:0 hesablı qələbəyə baxmayaraq, Şotlandiya ilə son tur oyunu ciddi sınaq olacaq.
İngiltərə də favoritlər sırasında göstərilsə də, ilk iki turda hələ öz potensialını tam ortaya qoya bilməyib. Qana ilə qolsuz başa çatan oyun buna bariz nümunədir.
Ən gərgin qruplar hansılardır?
A və B qruplarında vəziyyət son dərəcə maraqlıdır.
A qrupunda Meksika müəyyən üstünlük qazansa da, Cənubi Koreya, Çexiya və CAR hələ də mübarizədədir. B qrupunda isə Kanada, İsveçrə və Bosniya və Herseqovina son tur öncəsi şanslarını qoruyurlar.
G qrupunda Misir lider olsa da, İran, Belçika və Yeni Zelandiya hələ də növbəti mərhələ uğrunda mübarizə aparır. L qrupunda isə İngiltərə, Qana və Xorvatiya son tur öncəsi şanslarını qoruyur.
H qrupunda da vəziyyət kifayət qədər gərgindir. Uruqvay və Kabo-Verde arasındakı 2:2 hesablı heç-heçə son turun əhəmiyyətini daha da artırıb.
Üçüncü yerlər uğrunda mübarizə daha maraqlı olacaq
Yeni formata görə səkkiz ən yaxşı üçüncü yer sahibi də pley-offa yüksələcək. Bu səbəbdən bir çox komanda son turda yalnız qələbə yox, top fərqi üçün də mübarizə aparacaq. Seneqal, İraq, İsveç, Avstriya, Bosniya və Herseqovina kimi komandalar üçüncü yer ssenarilərini ciddi şəkildə hesablayırlar.
Şotlandiya, Paraqvay, Kabo-Verde, Belçika və Ekvador kimi komandalar üçün də son turun nəticələri həlledici ola bilər. Bəzi hallarda heç-heçə belə növbəti mərhələyə yüksəlmək üçün kifayət edəcək.
Bu isə son turu əvvəlki mundiallardan daha gərgin edir.
Bombardir yarışında üç ulduz ön plandadır
İkinci turun ardından bombardirlik yarışında üç əsas namizəd görünür: Lionel Messi, Kilian Mbappe və Erlinq Holand.
Messi beş qolla siyahının zirvəsində qərarlaşıb. Mbappe və Holand isə dörd qolla onu izləyirlər.
Messi Avstriya ilə oyunda dubla imza atıb. Mbappe İraqla görüşdə iki qol vurub. Holand isə ardıcıl ikinci oyunda dubl edərək Norveçi pley-offa daşıyıb.
Hazırkı mənzərədə “Qızıl buts” uğrunda əsas mübarizə məhz bu üç futbolçu arasında gedəcək.
Mundialın ən böyük sürprizi nədir?
Hələlik ən böyük sürpriz Kanada sayılmalıdır. Meydan sahiblərindən biri olan komanda əvvəlcə Bosniya və Herseqovina ilə heç-heçə edib, sonra isə Qətəri 6:0 hesabı ilə darmadağın edib. Bu nəticə Kanadanı birdən-birə real iddiaçı səviyyəsinə yüksəldib.
Mərakeşin çıxışı da xüsusi diqqət çəkir. Afrika təmsilçisi C qrupunda pley-off uğrunda ciddi iddiasını qoruyur.
Kabo-Verde də turnirin əsas sürprizlərindən biridir. Afrika təmsilçisi Uruqvayla heç-heçə edərək növbəti mərhələ uğrunda mübarizədə qaldığını göstərib.
Türkiyə və Tunis niyə uğursuz oldu?
Türkiyənin əsas problemi hücum xəttində məhsuldarlığın olmamasıdır. Komanda Avstraliya ilə görüşdə yaratdığı imkanlardan istifadə edə bilmədi. Paraqvayla oyunda isə topa nəzarət üstünlüyünü nəticəyə çevirmək mümkün olmadı. Hücum xəttindəki səmərəsizlik və müdafiədəki fərdi səhvlər komandanın taleyini həll etdi.
Tunis isə daha çox müdafiə problemlərinin qurbanına çevrildi. İsveçdən beş, Yaponiyadan isə dörd qol buraxan komanda sürətli və texnikalı rəqiblərə qarşı rəqabət apara bilmədi.
Hər iki komanda ikinci turdan sonra mundialla vidalaşan ilk yığmalar arasında yer alıb.
Çempionluğa əsas namizədlər kimlərdir?
İki turun ardından əsas favoritlər dəyişməyib. Argentina, Fransa və Almaniya hələ də siyahının ilk pillələrindədir. Argentina balansı, Fransa hücum potensialı, Almaniya isə sabit və intizamlı oyunu ilə seçilir. Bu üç komanda hazırda çempionluğa ən real namizədlər hesab olunur.
Norveç isə bu siyahıya daxil olmağa ən yaxın komandadır. Braziliya və İngiltərə potensial baxımından təhlükəli olaraq qalır, lakin son tur və pley-off onların real gücünü göstərəcək.
Son olaraq
İki turun ardından mundial üç fərqli qrupa bölünüb: çempionluğa əsas namizədlər, sürpriz yaradan komandalar və artıq turnirlə vidalaşan yığmalar.
Argentina, Fransa və Almaniya hazırda zirvədə görünür. Kanada, Mərakeş, Kabo-Verde və Norveç isə turnirin əsas sürpriz hekayələrini yazırlar.
İkinci turun ardından yaranan ümumi mənzərə onu göstərir ki, DÇ-2026 artıq favoritlərin turnirinə çevrilməyə başlayır. Bununla belə, sürprizlərin davam etmək ehtimalı kifayət qədər yüksəkdir. Son tur isə həm qruplardakı talelərə, həm də çempionluq uğrunda qüvvələr nisbətinə daha aydınlıq gətirəcək.