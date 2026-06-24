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Dünya çempionatının yeni rekordunun fonunda ad günü: Lionel Messi 39 yaşını qeyd edir

DÇ-2026
Xəbərlər
24 İyun 2026 11:35
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Dünya çempionatının yeni rekordunun fonunda ad günü: Lionel Messi 39 yaşını qeyd edir

Dünya futbolunun canlı əfsanəsi və Argentina millisinin kapitanı Lionel Messi bu gün 39 yaşını qeyd edir.

İdman.Biz xəbər verir ki, argentinalı futbolçu bu tarixi DÇ-2026-nın qızğın vaxtında qarşılayıb. O, yenidən sübut edir ki, adı çoxdan futbol statistikasının sərhədlərini aşıb.

Messi 24 iyun 1987-ci ildə Rosario şəhərində anadan olub. Uşaqlıq illərində “Nesells Old Boys “sistemində çıxış edib, 13 yaşında isə İspaniyaya köçərək “Barselona” akademiyasına qoşulub. Məhz burada böyük hekayə başlayıb: əsas komandada debüt, ilk titullar, rekordlar, dörd dəfə Çempionlar Liqasının qalibi olmaq, Xavi, Andres İnyesta və Pep Quardiola ilə birlikdə qızıl dövr, daha sonra isə Messinin təkcə klubun deyil, bütöv bir futbol nəslinin simvoluna çevrildiyi illər.

Onun karyerasında PSJ və “İnter Mayami” mərhələləri də olub. Messi bu gün də “İnter Mayami”də çıxış edir. Lakin onun karyerasının ən emosional xətti hər zaman Argentina millisi ilə bağlı olub. Uzun illər ərzində Messini yığma ilə böyük turnir qazana bilməməkdə ittiham edirdilər. Bu müzakirələr isə 2021-ci il Amerika Kubokunun, 2022-ci il dünya çempionatının və 2024-cü il Amerika Kubokunun qazanılmasından sonra birdəfəlik sona çatdı. 39 yaşında onun aktivində səkkiz “Qızıl top”, dünya çempionluğu, mundiallar tarixinin ən məhsuldar bombardirlərindən biri statusu və təkcə qolları ilə deyil, meydandakı varlığı ilə oyunun taleyini dəyişən futbolçu reputasiyası var.

Messinin Azərbaycanda da çoxsaylı azarkeşləri var. Onlar nisbətən yaxın keçmişdə argentinalını canlı görmək imkanı əldə ediblər. 2024-cü ilin dekabrında Messi “İnter Mayami”nin digər ulduzları - Luis Suares, Serxio Busqeyts və Jordi Alba ilə birlikdə Bakıya səfər etmişdi. Futbolçularla görüş “Baku Crystal Hall”da keçirilmiş və dünya futbolunun azərbaycanlı azarkeşləri üçün ən yaddaqalan idman hadisələrindən birinə çevrilmişdi. Həmin vaxt Messi Azərbaycana göstərilən isti qəbula görə təşəkkür etmiş, bu səfər isə onun populyarlığının nə qədər geniş coğrafiyanı əhatə etdiyini bir daha nümayiş etdirmişdi.

Hazırkı mundial Messinin bənzərsiz uzunömürlülüyünün növbəti sübutuna çevrilib. DÇ-2026-nın ilk iki matçında o, Argentinanın vurduğu beş qolun hamısına imza atıb: Əlcəzairlə oyunda het-trik edib, Avstriya ilə qarşılaşmada isə dubla imza atıb. Bundan sonra Messi dünya çempionatları tarixinin ən yaxşı bombardiri olub. O, qollarının sayını 18-ə çatdıraraq almaniyalı Miroslav Klozeyə məxsus əvvəlki rekordu geridə qoyub. Argentina millisi vaxtından əvvəl pley-offa vəsiqə qazanıb və Lionel Skaloninin komandası yenidən kapitanının ətrafında birləşmiş kollektiv təsiri bağışlayır.

Maraqlıdır ki, Messi şəxsi tarixlərini şouya çevirməyi çoxdan sevmir. Onun dünya çempionatı zamanı 39 yaşını necə qeyd edəcəyi barədə ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Argentina millisi qrup mərhələsinin son turunda İordaniya ilə oyuna hazırlaşır. Buna görə də bayramın komandanın iş rejimində keçəcəyi ehtimal olunur. Bununla belə, Argentinada Messinin ad günü yeni milli heyranlıq dalğası ilə üst-üstə düşüb. Azarkeşlər yalnız onun doğum gününü deyil, həm də dünya çempionatlarındakı yeni rekordunu qeyd edirlər.

Bəlkə də Messi özünə ən yaxşı hədiyyəni özü edib. O, 39 yaşını artıq son səhifələrini yazan əfsanə kimi deyil, dünya çempionatının taleyini hələ də həll edən futbolçu statusunda qarşılayıb.

Messi fenomeninin əsas sirri də bəlkə məhz budur. Onun karyerası çoxdan tamamlanmış möhtəşəm bir hekayə kimi qəbul oluna bilərdi. Lakin o, yenidən meydana çıxır, yenidən qol vurur, yenidən Argentinanı irəli aparır və insanları keçmişdən deyil, bu gündən danışmağa vadar edir. Messi 39 yaşında özünə qoyulmuş abidə deyil, böyük futbol yarışının canlı iştirakçısı olaraq qalır.

Teymur Tuşiyev
İdman.Biz
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