Qari O'Nil “İpsviç Taun”un yeni baş məşqçisidir

“İpsviç Taun” rəsmi olaraq Qari O'Nilin baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, 43 yaşlı mütəxəssis klubun 90 illik peşəkar tarixində 20-ci menecer olub. Onun müqaviləsi üç il, 2029-cu ilin yayına qədərdir.
“Bu möhtəşəm klubu idarə etmək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Komandanın son illərdəki irəliləyişini yaxından izləyirəm və Premyer Liqada "İpsviç"i çalışdırmaq imkanı olduqca ilhamvericidir. Bu klubun güclü vizyonu və böyük ambisiyaları var. Azarkeşlər və yerli ictimaiyyət qarşısında daşıdığımız məsuliyyətin tam fərqindəyəm. Bizi gözləyən çətinliyi bilirik və işə başlamağı səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə O'Nil bildirib.
O'Nilin əvvəlki vəzifəsi Fransanın “Strasburq” klubunda olub. Onun rəhbərliyi altında komanda Liqa 1-də səkkizinci yeri tutub və tarixində ilk dəfə Avropa Kubokunun (Konfrans Liqası) yarımfinalına yüksəlib. Mütəxəssis əvvəllər Premyer Liqada “Bornmut” və “Vulverhempton”da uğurla çalışıb və hər iki klub Premyer Liqadakı mövqelərini (müvafiq olaraq 15-ci və 14-cü yerlər) qoruyub saxlayıb. O'Nil ilə yanaşı, onunla Fransada işləyən Tim Cenkins, Nil Kritçli və Ed Eyms də “İpsviç”in məşqçilər heyətinə qoşulur.