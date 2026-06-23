23 İyun 2026
AZ

Qari O'Nil “İpsviç Taun”un yeni baş məşqçisidir

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 21:27
54
Qari O'Nil “İpsviç Taun”un yeni baş məşqçisidir

“İpsviç Taun” rəsmi olaraq Qari O'Nilin baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.

İdman.Biz xəbər verir ki, 43 yaşlı mütəxəssis klubun 90 illik peşəkar tarixində 20-ci menecer olub. Onun müqaviləsi üç il, 2029-cu ilin yayına qədərdir.

“Bu möhtəşəm klubu idarə etmək mənim üçün böyük bir şərəfdir. Komandanın son illərdəki irəliləyişini yaxından izləyirəm və Premyer Liqada "İpsviç"i çalışdırmaq imkanı olduqca ilhamvericidir. Bu klubun güclü vizyonu və böyük ambisiyaları var. Azarkeşlər və yerli ictimaiyyət qarşısında daşıdığımız məsuliyyətin tam fərqindəyəm. Bizi gözləyən çətinliyi bilirik və işə başlamağı səbirsizliklə gözləyirəm”, - deyə O'Nil bildirib.

O'Nilin əvvəlki vəzifəsi Fransanın “Strasburq” klubunda olub. Onun rəhbərliyi altında komanda Liqa 1-də səkkizinci yeri tutub və tarixində ilk dəfə Avropa Kubokunun (Konfrans Liqası) yarımfinalına yüksəlib. Mütəxəssis əvvəllər Premyer Liqada “Bornmut” və “Vulverhempton”da uğurla çalışıb və hər iki klub Premyer Liqadakı mövqelərini (müvafiq olaraq 15-ci və 14-cü yerlər) qoruyub saxlayıb. O'Nil ilə yanaşı, onunla Fransada işləyən Tim Cenkins, Nil Kritçli və Ed Eyms də “İpsviç”in məşqçilər heyətinə qoşulur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanla oyunda fərqi artırır
21:40
DÇ-2026

DÇ-2026: Portuqaliya Özbəkistanla oyunda fərqi artırır - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyunun baş hakimi mərakeşli Cəlal Cayeddir
Kevin De Bruyne agentləri vasitəsilə “Qalatasaray”a təklif edilib
21:12
Dünya futbolu

Kevin De Bruyne agentləri vasitəsilə “Qalatasaray”a təklif edilib

De Bruyne ötən yaydan bəri “Napoli”də çıxış edir
“Barselona”nın ehtiyat qapıçısı “Panatinaikos”a transfer olunub
20:57
Dünya futbolu

“Barselona”nın ehtiyat qapıçısı “Panatinaikos”a transfer olunub

Fabrizio Romano "Barselona"nın qapıçı üçün 3 milyon avro alacağını bildirmişdi
İnfantino kuboku DÇ-2026-nın qalibinə Trampla birlikdə təqdim edəcək
20:26
DÇ-2026

İnfantino kuboku DÇ-2026-nın qalibinə Trampla birlikdə təqdim edəcək

Mundialın final oyunu iyulun 19-da keçiriləcək
“Sent-Etyen”in 21 yaşlı yetirməsi çayda boğulub
20:10
Dünya futbolu

“Sent-Etyen”in 21 yaşlı yetirməsi çayda boğulub

Faciə Kenzo Kis iki dostu ilə çayda üzərkən baş verib
Mourinyonun “Real”ın baş məşqçisi kimi ilk günlərinin detalları məlum olub
19:55
Dünya futbolu

Mourinyonun “Real”ın baş məşqçisi kimi ilk günlərinin detalları məlum olub

“Real Madrid” artıq yayda üç transfer həyata keçirib

Ən çox oxunanlar

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb
20 İyun 22:01
Voleybol

Avropa Liqası: Qadın voleybol yığmamız mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

Turnirin yarımfinal və final oyunları 27 iyun -12 iyul tarixlərində baş tutacaq
Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO
21 İyun 21:26
Voleybol

Voleybol millimiz Gümüş Avropa Liqasını xalsız başa vurdu - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan yığması son turda Portuqaliyaya 1:3 hesabı ilə məğlub olub
DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO
21 İyun 22:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya Səudiyyə Ərəbistanını darmadağın etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Lamin Yamal mundiallarda ilk qolunu vurub, Oyarzabal dubl edib
Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB
21 İyun 15:21
Cüdo

Cüdoçularımız Ulan-Batorda dörd medal qazandı - YENİLƏNİB

Azərbaycan millisi “Böyük Dəbilqə”ni bir qızıl və üç bürünclə başa vurub