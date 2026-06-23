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Kevin De Bruyne agentləri vasitəsilə “Qalatasaray”a təklif edilib

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 21:12
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Kevin De Bruyne agentləri vasitəsilə “Qalatasaray”a təklif edilib

Türkiyənin “Qalatasaray” klubu “Napoli” və Belçika millisinin yarımmüdafiəçisi Kevin De Bruyne ilə müqavilə imzalamağı düşünür.

İdman.Biz-in “Ajansspor”a istinadən məlumatına görə, 34 yaşlı futbolçu agentlər vasitəsilə İstanbul klubuna təklif olunub.

Mənbənin məlumatına görə, “Qalatasaray” yeni mövsüm üçün heyətini planlaşdırmağa davam edir və “Napoli” oyunçusu klubun hədəf siyahısına əlavə edilib. De Bruynenin “Napoli” klubu ilə müqaviləsi gələn yaya qədərdir.

De Bruyne ötən yaydan bəri “Napoli”də çıxış edir. O, İtaliya klubuna 10 mövsüm keçirdiyi “Mançester Siti”dən keçib. 2025/2026 mövsümündə belçikalı A Seriyasında və UEFA Çempionlar Liqasında 21 oyunda beş qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib.

İdman.Biz
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