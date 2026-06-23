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“Sent-Etyen”in 21 yaşlı yetirməsi çayda boğulub

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 20:10
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“Sent-Etyen”in 21 yaşlı yetirməsi çayda boğulub

Fransanın “Genqam” gənclər komandasının 21 yaşlı hücumçusu Kenzo Kis Ron çayında boğulub.

İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, hadisə ötən həftə sonu üzgüçülük qadağan olunmuş zonada baş verib.

Faciə Kenzo Kis iki dostu ilə çayda üzərkən baş verib. Futbolçunun beyin ölümü aşkar edilib. Lion prokurorluğu qəzanın səbəbini müəyyən etmək üçün araşdırmaya başlayıb.

Kis Lionda anadan olub. O, əvvəllər “Lion” və “Sent-Etyen” gənclər komandalarında oynayıb. O, ötən ilin avqust ayında “Genqam”a keçib. Keçən mövsüm Fransanın beşinci divizionunda dörd oyun keçirib və bir qol vurub.

İdman.Biz
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