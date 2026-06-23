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Mourinyonun “Real”ın baş məşqçisi kimi ilk günlərinin detalları məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
23 İyun 2026 19:55
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Mourinyonun “Real”ın baş məşqçisi kimi ilk günlərinin detalları məlum olub

Jurnalist Ramon Alvares de Mon portuqaliyalı məşqçi Joze Mourinyonun “Real Madrid”in yeni baş məşqçisi kimi ilk günlərindən danışıb.

İdman.Biz bildirir ki, portuqaliyalı məşqçi iyun ayında Florentino Peresin yenidən “Los Blancos”un prezidenti seçilməsindən sonra “Kral Klubu”na rəhbərlik etməyə başlayıb.

“Real Madrid”in məşqçisi kimi ilk günlərində Mourinyonun çox fəal olduğu bildirilir. O, gənclər akademiyasının işi ilə bağlı hər cür hesabat tələb edir ki, işi mümkün qədər yaxşı bilsin”, - de Mon sosial media platforması X-də yazıb.

“Real Madrid” artıq yayda üç transfer həyata keçirib. Müdafiəçilər - “Çelsi”dən Mark Kukurelya və “Liverpul”dan İbrahima Konate, eləcə də “Mançester Siti”nin yarımmüdafiəçisi Bernardo Silva heyətə qoşulacaqlar.

İdman.Biz
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