“Real Madrid” Enzo Fernandesi heyətinə qatmaq istəyir

“Real Madrid” bu yaxınlarda “Çelsi”nin yarımmüdafiəçisi Enzo Fernandeslə müqavilə imzalamağa cəhd etmək qərarına gəlib.
İdman.Biz bu barədə “As” qəzetinə istinadən məlumat verir.
Madrid klubu yaxın günlərdə londonlularla danışıqlara başlayacaq.
25 yaşlı futbolçunun özü İspaniya komandasına keçməyə hazırdır, çünki o, artıq “Real Madrid”ə transferin baş tutması üçün əlindən gələni edəcəyini bildirib.
“Real Madrid”in baş məşqçisi Joze Mourinyo Enzonu öz layihəsi üçün ideal yarımmüdafiəçi kimi görür.
Daha əvvəl “Çelsi”nin argentinalı oyunçunu 120 milyon funt sterlinqə satmağa hazır olduğu bildirilirdi.