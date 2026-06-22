La Liqanın iki hakimi beynəlxalq referi statusundan məhrum edilib

İspaniya Kral Futbol Federasiyasının Texniki Hakimlər Komitəsi 2025/2026 mövsümündən sonra Gilyermo Kuadra Fernandes və Alehandro Munis Ruisin FIFA referisi statusunu ləğv edərək eyni zamanda vəzifələrini aşağı salıb.
İdman.Biz-in AS-a istinadən məlumatına görə, hər iki hakim artıq İspaniya Primera Divizionunda oyunları idarə edə bilməyəcək və karyeralarını yalnız video köməkçi hakim (VAR) kimi davam etdirəcəklər.
Bundan əlavə, İosu Qalex Apestequía və Xose Quzman Mansilla yüksək liqadakı vəzifələrini itiriblər və Sequnda Divizionunda işləməyə davam edəcəklər. Primera Divizionundakı yerlərini Lluís Bestard Cervera, Jon Ander González, Carlos Muniz və Manuel Orellana tutacaq.
Hakimlər Şurasının rəhbəri Fran Soto mövsümün başlamazdan əvvəl xəbərdarlıq etmişdi ki, beynəlxalq kateqoriya hakimlərin performansı qənaətbəxş olmadığı təqdirdə onları vəzifələrinin aşağı salınmasından qorumayacaq. Qərar süni intellektdən istifadə edilən hesabatları əhatə edən hərtərəfli qiymətləndirmədən sonra verilib.