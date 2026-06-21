Nikolo Zaniolo “Latsio”ya keçə bilər

“Udineze”nin hücumçusu Nikolo Zaniolo hazırkı klubu ilə fikir ayrılıqları səbəbindən “Latsio”ya keçə bilər.
İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.
Keçən mövsüm Zaniolo “Qalatasaray”dan icarə əsasında “Udineze”yə keçib və İtaliya klubu daha sonra onu transfer edib. Lakin indi o, maaş mübahisəsi səbəbindən hazırkı klubundan ayrıla bilər.
“Latsio”nun gələcək məşqçisi Cennaro Qattuzo Zaniolonun oyun keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirir. Potensial transfer, Roma klubunun hazırkı maliyyə vəziyyəti ilə çətinləşir və bu, “Udineze”nin hücumçusunu transfer etmək üçün oyunçuların satılmasını tələb edəcək. Lakin “qara-ağlar” oyunçudan ayrılmaq istəmir və onu layihələrinin vacib bir hissəsi hesab edirlər.
Keçən mövsüm 38 matçda Zaniolo altı qol vurub və yeddi məhsuldar ötürmə edib.