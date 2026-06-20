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“Barselona” Levandovskinin müqaviləsini yeniləmədiyinə görə təəssüflənir

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 İyun 2026 04:05
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“Barselona” Levandovskinin müqaviləsini yeniləmədiyinə görə təəssüflənir

“Barselona” yayda klubdan ayrılan 37 yaşlı hücumçu Robert Levandovskinin müqaviləsini yeniləməmək qərarından təəssüflənir.

İdman.Biz bu barədə “The Touchline”a istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, may ayında "Blaugrana" polşalı hücumçunun yerinə heç bir problem olmadan birini tapa biləcəklərinə inanırdı. Lakin hücumçular “Atletiko Madrid”dən Xulian Alvares və ya “Çelsi”dən Joao Pedronu əldə etmək cəhdləri əvvəlcə gözləniləndən daha çətin oldu.

Levandovski 2022-ci ilin yayından bəri “Barselona”da oynayırdı. Ötən mövsüm hücumçu bütün yarışlarda 46 oyunda meydana çıxıb, 19 qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib. Mediada əvvəllər yayılan məlumatlarda onun “Çikaqo Fayr”a keçməyə hazırlaşdığı bildirilirdi.

İdman.Biz
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