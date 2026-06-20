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“Marsel” “Beşiktaş”ın Höybyerq üçün təklifini rədd edib

Dünya futbolu
Xəbərlər
20 İyun 2026 00:25
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“Marsel” “Beşiktaş”ın Höybyerq üçün təklifini rədd edib

“Marsel” Türkiyənin “Beşiktaş” klubunun danimarkalı yarımmüdafiəçi Pyer-Emil Höybyerq üçün təklifini rədd edib.

İdman.Biz bu barədə “L'Équipe” qəzetinə istinadən məlumat verir.

Mənbəyə görə, İstanbul klubu oyunçu üçün təxminən 10 milyon avro təklif edib. Yarımmüdafiəçinin bu yay “Marsel”dən ayrılacağı ehtimal olunur, çünki klub UEFA-nın maliyyə qaydalarına uyğunlaşmaq üçün bir neçə oyunçu satmaq məcburiyyətində qalır.

Pyer-Emil Höybyerq Danimarka futbolunun yetirməsidir. O, “Bavariya”, “Auqsburq”, “Şalke”, “Tottenhem” və “Sauthempton” kimi klublarda yüksək səviyyədə oynayıb. O, 2024-cü ilin yayında “Marsel”ə “Tottenhem”dən icarə əsasında qoşulub və ötən yay Provans klubu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müddətli müqavilə imzalayıb.

İdman.Biz
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