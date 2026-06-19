Andreas Kristensen “Barselona” ilə müqaviləsini uzadacaq

Yarımmüdafiəçi Andreas Kristensen “Barselona” ilə yeni müqavilə imzalayacaq.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, tərəflər 2028-ci ilin yayına qədər davam edəcək əmək müqaviləsi imzalayacaqlar. İngiltərə və İtaliya klubları oyunçuya maraq göstərsələr də, “Barselona” onun üçün prioritetdir.
Keçən mövsüm Kristensen bütün yarışlarda 18 oyunda meydana çıxıb və bir qol vurub. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 8 milyon avrodur. Yarımmüdafiəçi əvvəllər “Borussiya” (Mönhenqladbax) və “Çelsi”də oynayıb.