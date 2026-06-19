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“Lion” cinah oyunçusunu “Bayer”ə satıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
19 İyun 2026 04:16
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“Lion” cinah oyunçusunu “Bayer”ə satıb

“Lion” cinah oyunçusu Afonso Moreyranı “Bayer Leverkuzen”ə satıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, Fransa klubu 21 yaşlı portuqaliyalı futbolçunun transfer haqqının 33,6 milyon avroya çata biləcəyini, o cümlədən 4,1 milyon avro bonuslar əldə edə biləcəyini açıqlayıb.

“Lion” həmçinin oyunçunun satış dəyərinin 10%-ni almaq hüququna malik olacaq.

Moreyra “Bayer”lə 2031-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalayıb.

Afonso “Sportinq”dən transfer olunduqdan sonra Liqa 1-də cəmi bir mövsüm oynayıb. O, 27 liqa oyununda iştirak edib və yeddi məhsuldar ötürmə edərək “Lion”un ən yaxşı iki məhsuldar ötürmə təminatçısından biri olub (Endriklə birlikdə).

İdman.Biz
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