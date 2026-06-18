“Tottenhem” “Brayton”dan Van Hekkenin transferini açıqlayıb

“Tottenhem Hotspur” rəsmi saytında mərkəz müdafiəçisi Yan Paul van Hekkenin “Brayton”dan transferini elan edib.
26 yaşlı futbolçu uzunmüddətli müqavilə imzalayıb.
Jurnalist Ben Ceykobsun sözlərinə görə, London klubu niderlandlı futbolçunun transferi üçün 52 milyon funt sterlinq (59,8 milyon avro) ödəyib. “Brayton” həmçinin müdafiəçinin gələcəkdə satışa çıxarıla biləcək hər hansı potensial satışının 20%-ni alacaq.
Van Hekke 2020-ci ilin sentyabr ayından bəri “Brayton”da çıxış edir. Bu müddət ərzində o, bütün yarışlarda 131 oyunda meydana çıxıb, dörd qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalında verilən məlumata görə, onun bazar dəyəri 45 milyon avrodur.