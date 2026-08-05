İordaniya FIFA-nı pulla şantajda günahlandırıb

İordaniya futbolunun rəhbəri, ölkənin Futbol Federasiyasının prezidenti Şahzadə Əli bin Əl-Hüseyn FIFA və qurumun prezidenti Canni İnfantino barədə ciddi ittiham səsləndirib.
İdman.Biz xəbər verir ki, federasiya rəhbəri FIFA-nı İordaniyaya qarşı şantajdan istifadə etməkdə günahlandırıb.
Onun sözlərinə görə, İordaniya millisi 2025-ci ildə Qətərdə keçirilən Ərəb Kubokunun finalına yüksəldiyinə görə nəzərdə tutulan 4,2 milyon dolları (7,14 milyon AZN) hələ də almayıb.
Şahzadə Əli bildirib ki, DÇ-2026 zamanı ona Canni İnfantinonu dəstəkləməsinin İordaniya Futbol Federasiyasının problemlərinin həllinə “əhəmiyyətli dərəcədə kömək edəcəyi” bildirilib.
“İordaniyanın etik dəyərlərə sadiq olması ilə fəxr edirik. Biz əvvəllər onu dəstəkləməmişik və indi də dəstəkləməyəcəyik. FIFA milyardlarla ehtiyatının olması ilə öyünür, lakin komandamıza çatacaq pulu ödəməkdən imtina edir. Bütün bunlar şantajdır və biz buna boyun əyməyəcəyik”, - deyə federasiya prezidenti vurğulayıb.
O, həmçinin DÇ-2026 zamanı İordaniya azarkeşlərinin bir hissəsinə ABŞ vizasının verilməməsindən, biletlərin yüksək qiymətindən və yığmanın ABŞ-də keçirdiyi oyunlara görə vergi ödəməsindən narazılığını ifadə edib.
FIFA hələlik ittihamlarla bağlı rəsmi açıqlama verməyib.