Qadın futbolçu klubu ilə bir günlük müqavilə imzaladı

ABŞ-nin qadın futbolu üzrə əfsanəvi oyunçularından olan Tobin Heyat karyerasını rəsmi şəkildə başa vurmağa hazırlaşır.
İdman.Biz xəbər verir ki, 38 yaşlı futbolçu azarkeşləri ilə vidalaşmaq məqsədilə “Portland Thorns” klubu ilə cəmi bir günlük müqavilə imzalayacaq.
Bu simvolik anlaşmadan sonra o, peşəkar futbolçu karyerasını rəsmən başa çatdıracaq.
Tobin Hit sonuncu dəfə 2022-ci ildə meydana çıxıb. Təcrübəli yarımmüdafiəçi ABŞ milli komandasının heyətində iki dəfə dünya çempionu, iki dəfə isə Olimpiya Oyunlarının qalibi olub.