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“Real” Olisenin transferi üçün 220 milyon avro ödəməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 20:47
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“Real” Olisenin transferi üçün 220 milyon avro ödəməyə hazırdır

“Real Madrid” “Bavariya”nın hücumçusu Maykl Olise ilə maraqlanır.

İdman.Biz-in “Marca”ya istinadən məlumatına görə, İspaniya klubu fransız hücumçunun potensial transferinin 150 milyon avrodan çox ola biləcəyini anlayır.

Mənbənin məlumatına görə, “Los Blancos” Olisenin transferi üçün 200 milyon avrodan çox pul ödəyə bilər, lakin 220 milyon avrodan çox deyil.

Hücumçu ötən mövsüm bütün turnirlərdə 52 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və 31 məhsuldar ötürmə edib. Olisenin hazırkı müqaviləsi 2029-cu ilə qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 150 milyon avrodur.

İdman.Biz
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