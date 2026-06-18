“Rayo Valyekano” yeni baş məşqçinin təyinatını elan edib

“Rayo Valyekano” Benyat San Xose Xilin baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat verib. Müqavilənin şərtləri hələ açıqlanmayıb.
Benyat San Xose geniş beynəlxalq təcrübəyə malikdir. O, məşqçilik karyerasına “Real Sosyedad”da başlayıb, daha sonra Səudiyyə Ərəbistanı, Çili, Boliviya, BƏƏ, Belçika və Meksikada çalışıb. O, 2025-ci ilin fevral ayından bəri “Eybar”a 60 oyunda rəhbərlik edib.
Klubun əvvəlki məşqçisi İnyiqo Peres könüllü olaraq istefa verib.
Ötən mövsüm “Rayo Valyekano” Konfrans Liqasının finalına çıxıb və La Liqada səkkizinci yeri tutub.