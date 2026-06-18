Neymar Braziliyanın DÇ-2026-dakı ikinci oyununu buraxacaq

Braziliya millisinin hücumçusu Neymar 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda iyunun 20-də keçiriləcək Haiti ilə oyunda iştirak edə bilməyəcək.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Raisa Simplisio məlumat yayıb.
Mənbənin məlumatına görə, Neymar komanda ilə birlikdə Haiti ilə oyun üçün Filadelfiyaya getməyəcək. Hücumçu sağalmasının son mərhələsini optimallaşdırmaq üçün Nyu-Cersi ştatında qalacaq.
Neymar baldır zədəsini sağaldır. Hücumçu DÇ-2026 qrup mərhələsinin 1-ci turunda Mərakeşlə 1:1 hesablı heç-heçə bitmiş matçda oynamayıb. Beşqat dünya çempionları 3-cü turda (25 iyun) Şotlandiya ilə qarşılaşacaqlar.