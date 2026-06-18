18 İyun 2026
AZ

Neymar Braziliyanın DÇ-2026-dakı ikinci oyununu buraxacaq

DÇ-2026
Xəbərlər
18 İyun 2026 20:16
91
Neymar Braziliyanın DÇ-2026-dakı ikinci oyununu buraxacaq

Braziliya millisinin hücumçusu Neymar 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ikinci turunda iyunun 20-də keçiriləcək Haiti ilə oyunda iştirak edə bilməyəcək.

İdman.Biz bildirir ki, bu barədə jurnalist Raisa Simplisio məlumat yayıb.

Mənbənin məlumatına görə, Neymar komanda ilə birlikdə Haiti ilə oyun üçün Filadelfiyaya getməyəcək. Hücumçu sağalmasının son mərhələsini optimallaşdırmaq üçün Nyu-Cersi ştatında qalacaq.

Neymar baldır zədəsini sağaldır. Hücumçu DÇ-2026 qrup mərhələsinin 1-ci turunda Mərakeşlə 1:1 hesablı heç-heçə bitmiş matçda oynamayıb. Beşqat dünya çempionları 3-cü turda (25 iyun) Şotlandiya ilə qarşılaşacaqlar.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xames Rodriges üç dünya çempionatında oynayan üçüncü kolumbiyalıdır
21:17
DÇ-2026

Xames Rodriges üç dünya çempionatında oynayan üçüncü kolumbiyalıdır

Bu nailiyyətə əvvəllər yalnız Freddi Rinkon və Karlos Valderrama nail olmuşdular
DÇ-2026: Çexiya - CAR oyununda ikinci hissədir
21:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Çexiya - CAR oyununda ikinci hissədir - YENİLƏNİR + VİDEO

Oyun ABŞ-ın Atlanta şəhərindəki “Mercedes-Benz Stadium”da keçirilir
DÇ-2026-da ən çox topa sahib olan 5 milli qələbə qazanmayıb
19:15
DÇ-2026

DÇ-2026-da ən çox topa sahib olan 5 milli qələbə qazanmayıb

Həmin komandaların vurduqları 117 zərbənin yalnız 3-ü qola çevrilib
Konqolu futbolçu: “Ronaldoya artıq əvvəlki deyil”
17:58
DÇ-2026

Konqolu futbolçu: “Ronaldoya artıq əvvəlki deyil”

Nqalayel Mukau Portuqaliya kapitanından daha yaxşı oyun gözlədiyini etiraf edib
İlk turdan sonra Fransa zirvəyə yüksəlib - FOTO
17:45
DÇ-2026

İlk turdan sonra Fransa zirvəyə yüksəlib - FOTO

DÇ-2026-nın qalibi olmaq üçün ən yüksək şansı Didye Deşamın komandasına verilib
DÇ-2026: Meksika və Cənubi Koreya liderlik uğrunda mübarizə aparacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI
17:30
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika və Cənubi Koreya liderlik uğrunda mübarizə aparacaq - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Dünya çempionatının səkkizinci oyun günündə A və B qruplarında mübarizə davam edəcək

Ən çox oxunanlar

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur
17 İyun 23:51
Basketbol

Dünya Qadın Seriyası: "Neftçi" Orlean mərhələsinin çempionudur - YENİLƏNİB

Finalda Azərbaycan klubu Fransa ilə qarşılaşıb
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi
17 İyun 23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı məyus etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
17 İyun 16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək