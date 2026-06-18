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Klod Pyuel “Nitsa”nın baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

Dünya futbolu
Xəbərlər
18 İyun 2026 21:32
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Klod Pyuel “Nitsa”nın baş məşqçisi vəzifəsindən gedib

“Nitsa” klubu Klod Pyuelin baş məşqçi vəzifəsindən getdiyini açıqlayıb.

İdman.Biz-in xəbərinə görə, klubun mətbuat xidməti bu barədə məlumat yayıb.

Bəyanatda deyilir: “Klod Pyuel “Nitsa”nın tarixində mühüm bir məqamda özünü göstərdi. Onun peşəkarlığı, fədakarlığı və məsuliyyət hissi yekdilliklə təqdir edildi”.

64 yaşlı fransız məşqçi komandaya 2025-ci ilin dekabrında rəhbərlik etməyə başlayıb. Onun rəhbərliyi altında klub Fransa Kubokunun finalına yüksəlib və həlledici matçda “Lans”a məğlub olub (1:3).

Ötən mövsüm Fransa çempionatının sonunda "Nitsa" turnir cədvəlində 16-cı yeri tutub. Pley-off mərhələsində komanda “Sent-Etyen”i (4:1) məğlub edib və divizionda qalıb.

İdman.Biz
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