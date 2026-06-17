17 İyun 2026
AZ

Qriliş 5 aydan sonra “Everton”la məşqlərə qayıdıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
17 İyun 2026 23:16
56
Qriliş 5 aydan sonra “Everton”la məşqlərə qayıdıb

“Everton”un yarımmüdafiəçisi Cek Qriliş zədəsini sağaldıb və tam məşqlərə qayıdıb.

İdman.Biz “DailyMail Sport”a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçu ciddi zədə səbəbindən son beş ayda yaşıl meydanlardan kənarda qalmışdı.

Yarımmüdafiəçinin meydana qayıtması 2026-cı il dünya çempionatının başlanğıcı ilə üst-üstə düşüb. Qriliş hələ də mersisayd klubunda formasını bərpa edərkən, İngiltərə millisindəki komanda yoldaşları dünya çempionatındakı ilk oyunlarına hazırlıqlarını başa vururlar.

Uzunmüddətli zədə səbəbindən yarımmüdafiəçi milli komanda heyətindəki yerini itirdi və DÇ-2026 üçün yekun heyətə daxil edilmədi. “Everton”un məşqçilər heyəti hazırkı məşq prosesi zamanı oyunçunu tədricən tam məşq yüklərinə cəlb etməyi planlaşdırır.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı “məyus etdi”
23:01
DÇ-2026

DÇ-2026-da növbəti sensasiya: Konqo DR Portuqaliyanı “məyus etdi” - YENİLƏNİB + VİDEO

ABŞ-ın Hyuston şəhərindəki “NRG stadium”da keçirilib
Konqo DR debütündən 52 il sonra dünya çempionatında ilk qolunu vurub
22:48
DÇ-2026

Konqo DR debütündən 52 il sonra dünya çempionatında ilk qolunu vurub

Yalnız Boliviyanın debütü ilə dünya çempionatındakı ilk qolu arasında daha uzun müddət olub
Ronaldu Portuqaliyanın Konqo DR ilə matçının ilk hissəsində topa ən az toxunan oyunçusudur
22:31
DÇ-2026

Ronaldu Portuqaliyanın Konqo DR ilə matçının ilk hissəsində topa ən az toxunan oyunçusudur

Portuqaliya millisinin qapıçısı Dioqo Koşta da eyni sayda toxunuş edib
Fransanın “Brest” futbol klubunun baş məşqçisi vəfat edib
22:23
Dünya futbolu

Fransanın “Brest” futbol klubunun baş məşqçisi vəfat edib

Roy 2023-cü ilin yanvar ayından bəri “Brest”ə rəhbərlik edirdi
“Çelsi” “Everton”un yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır
22:10
Dünya futbolu

“Çelsi” “Everton”un yarımmüdafiəçisi ilə maraqlanır

Ndiaye 2024-cü ildən bəri “Everton”da oynayır
Ole Verner “RB Leypsiq”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb
21:47
Dünya futbolu

Ole Verner “RB Leypsiq”in baş məşqçisi vəzifəsindən ayrılıb

Verner komandaya 2025-ci ilin yayından rəhbərlik edirdi

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
15 İyun 05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi
15 İyun 21:57
DÇ-2026

DÇ-2026-da sensasiya: İspaniya debütant Kabo-Verde ilə oyunda xal itirdi - YENİLƏNİB

Kabo-Verde ilk dəfə dünya çempionatlarında çıxış edir
“Real” Mark Kukurelya transferini 60 milyon avroya tamamladı - YENİLƏNİB
15 İyun 00:31
Futbol

“Real” Mark Kukurelya transferini 60 milyon avroya tamamladı - YENİLƏNİB

Transferin yaxın zamanda rəsmi şəkildə açıqlanacağı gözlənilir
“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB
16:45
Futbol

“Zirə” və “Neftçi”nin Konfrans Liqasındakı mümkün rəqibləri müəyyənləşib - YENİLƏNİB

İkinci təsnifat mərhələsinin matçları iyulun 23-ü və 30-da keçiriləcək