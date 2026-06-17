Qriliş 5 aydan sonra “Everton”la məşqlərə qayıdıb

“Everton”un yarımmüdafiəçisi Cek Qriliş zədəsini sağaldıb və tam məşqlərə qayıdıb.
İdman.Biz “DailyMail Sport”a istinadən xəbər verir ki, 30 yaşlı futbolçu ciddi zədə səbəbindən son beş ayda yaşıl meydanlardan kənarda qalmışdı.
Yarımmüdafiəçinin meydana qayıtması 2026-cı il dünya çempionatının başlanğıcı ilə üst-üstə düşüb. Qriliş hələ də mersisayd klubunda formasını bərpa edərkən, İngiltərə millisindəki komanda yoldaşları dünya çempionatındakı ilk oyunlarına hazırlıqlarını başa vururlar.
Uzunmüddətli zədə səbəbindən yarımmüdafiəçi milli komanda heyətindəki yerini itirdi və DÇ-2026 üçün yekun heyətə daxil edilmədi. “Everton”un məşqçilər heyəti hazırkı məşq prosesi zamanı oyunçunu tədricən tam məşq yüklərinə cəlb etməyi planlaşdırır.