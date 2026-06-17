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Konqo DR debütündən 52 il sonra dünya çempionatında ilk qolunu vurub

DÇ-2026
Xəbərlər
17 İyun 2026 22:48
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Konqo DR debütündən 52 il sonra dünya çempionatında ilk qolunu vurub

Konqo Demokratik Respublikası debüt oyunundan 52 il sonra dünya çempionatında ilk qolunu vurub.

İdman.Biz bildirir ki, hücumçu Yohan Vissa DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Portuqaliyaya qarşı matçda əlavə vaxtın beşinci dəqiqəsində başla vurduğu qolla hesabı bərabərləşdirib.

1974-cü il dünya çempionatında Konqo DR komandası Yuqoslaviya, Braziliya və Şotlandiya ilə bir qrupda sonuncu yerdə qərarlaşaraq üç oyunun nəticəsinə görə 0:14 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd etmək lazımdır ki, 1971-ci ildən 1997-ci ilə qədər Konqo DR Zair kimi tanınırdı və həmin dövrdə Zair milli komandası kimi turnirlərdə iştirak edirdi.

Yalnız Boliviyanın debütü ilə dünya çempionatındakı ilk qolu arasında daha uzun müddət olub. Komanda ilk dəfə dünya çempionatında 1930-cu ildə oynayıb, lakin ilk qolunu 1994-cü ildə vurub.

İdman.Biz
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