15 İyun 2026
AZ

“Siti” Yoşko Qvardiol ilə müqaviləni uzadıb - Romano

Dünya futbolu
Xəbərlər
15 İyun 2026 21:40
26
“Siti” Yoşko Qvardiol ilə müqaviləni uzadıb - Romano

Xorvatiya millisinin müdafiəçisi Yoşko Qvardiol “Mançester Siti” ilə müqaviləsini uzadıb.

İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, tərəflər 2031-ci ilin yayına qədər olan əmək müqaviləsi imzalayıblar. Klub xorvatiyalı futbolçunu əsas oyunçu hesab edir.

Qvardiol 2023-cü ilin yayından “Siti”də çıxış edir. Bu müddət ərzində xorvatiyalı futbolçu ingilis klubunda 122 oyunda meydana çıxıb, 13 qol vurub və 10 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 70 milyon avrodur.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Oyarzabal dünya çempionatlarının antirekorduna imza atıb
21:24
DÇ-2026

Oyarzabal dünya çempionatlarının antirekorduna imza atıb

Oyarzabal rekorda Kabo-Verde ilə matçda imza atıb
Van Deyk Niderlandın dünya çempionatında ikinci ən yaşlı bombardiridir
21:09
DÇ-2026

Van Deyk Niderlandın dünya çempionatında ikinci ən yaşlı bombardiridir

Covanni van Bronkhorst Niderland millisinin ən yaşlı qol vuran oyunçusudur
DÇ-2026: İspaniya - Kabo-Verde matçında ikinci hissə başlayıb
21:06
DÇ-2026

DÇ-2026: İspaniya - Kabo-Verde matçında ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİR

Dünya çempionatının növbəti oyun günündə G və H qruplarında dörd qarşılaşma keçiriləcək
FİFA Trampa protokolu pozmağa icazə verəcək
20:54
DÇ-2026

FİFA Trampa protokolu pozmağa icazə verəcək

Trampa kuboku 2026-cı il dünya çempionatının qalibinə şəxsən təqdim etmək icazəsi verilib
İtaliya millisinin hücumçusu Kinin evində oğurluq olub
20:08
Dünya futbolu

İtaliya millisinin hücumçusu Kinin evində oğurluq olub

Cinayət baş verən zaman Kin İtaliyadan kənarda olub
“Real” Bernardo Silvaya keçidə görə 20 milyon avro ödəyəcək
19:37
Dünya futbolu

“Real” Bernardo Silvaya keçidə görə 20 milyon avro ödəyəcək

Ümumi məbləğ 80 milyon avrodur

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO
05:13
DÇ-2026

DÇ-2026: Amad Diallo 90-cı dəqiqədə Kot-d’İvuarı qələbəyə daşıdı – YENİLƏNİR+VİDEO

Afrika təmsilçisi Ekvador üzərində minimalhesablı qələbəni son dəqiqələrdə qazandı
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
14 İyun 01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb
13 İyun 22:56
Voleybol

Qadın voleybolçularımız Avropa Liqasının oyununda parlaq qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + FOTO

Qadın voleybolçular İspaniyada, kişilər isə Rumıniyada mübarizə aparırlar