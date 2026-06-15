Pyer Saj “Kristal Palas”ın baş məşqçisi təyin edilib

“Kristal Palas” Pyer Sajın baş məşqçi təyin olunduğunu elan edib.
İdman.Biz-in klubun mətbuat xidmətinə istinadən məlumatına görə, fransız məşqçi ilə iki illik müqavilə imzalanıb və ehtimal ki, 2029-cu ilin yayına qədər daha bir mövsüm üçün seçim mümkündür.
“Kristal Palas”ın mətbuat xidməti Sajın sözlərini sitat gətirib: “Oliver Qlasner inanılmaz nəticələr əldə edib və indi mən də eyni şeyi etməliyəm. Buna görə də biz bura böyük ambisiyalarla gəlirik”.
Qlasner 2025/2026 mövsümünün sonunda klubdan ayrılıb. Onun rəhbərliyi altında komanda 2025-ci ildə İngiltərə Kubokunu (ilk böyük kuboku) və 2026-cı ildə Konfrans Liqasını qazanıb. Bu yaxınlarda başa çatan İngiltərə Premyer Liqasında londonlular 45 xalla 15-ci yeri tutublar.
Saj daha əvvəl 2025/2026 mövsümündə Liqa 1-də ikinci yeri tutan Fransanın “Lans” komandasını çalışdırıb.