14 İyun 2026
AZ

“Mançester Yunayted” yarımmüdafiə xəttinə 116 milyon avrodan çox xərcləməyə hazırdır

Dünya futbolu
Xəbərlər
14 İyun 2026 07:16
83
“Mançester Yunayted” yarımmüdafiə xəttinə 116 milyon avrodan çox xərcləməyə hazırdır

“Mançester Yunayted” yay transfer pəncərəsində yarımmüdafiə xəttini gücləndirmək üçün 100 milyon funt sterlinqdən (116 milyon avro) çox sərmayə qoymağa hazırdır.

İdman.Biz bu barədə “The Sun” qəzetinə istinadən məlumat verir.

İngilis klubunun potensial hədəfləri arasında Karlos Baleba (Brayton), Aleks Skott (Bornmut) və Mateuş Fernandeş (Vest Hem) var. “Mançester Yunayted” rəhbərliyi bu oyunçuları yeni mövsümdən əvvəl potensial yarımmüdafiə gücləndiriciləri kimi nəzərdən keçirir. Lakin klub üç namizəddən yalnız ikisini transfer etməyə hazırdır.

Ötən mövsüm “Mançester Yunayted” 38 matçdan 71 xal toplayaraq İngiltərə Premyer Liqasında üçüncü yeri tutmuşdu.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

FİFA Misir millisindən formasını dəyişdirməsini istəyib
08:14
DÇ-2026

FİFA Misir millisindən formasını dəyişdirməsini istəyib

DÇ-2026-da G qrupunun ilk matçında Misir Belçika ilə qarşılaşacaq
Caka və Rodriges İsveçrənin dünya çempionatları üçün rekordunu yeniləyiblər
06:41
DÇ-2026

Caka və Rodriges İsveçrənin dünya çempionatları üçün rekordunu yeniləyiblər

33 yaşlı Rodriges milli komandada debütünü 2011-ci ildə edib
Liam Rosenior “Nitsa”nı çalışdırmaqdan imtina edib
06:15
Dünya futbolu

Liam Rosenior “Nitsa”nı çalışdırmaqdan imtina edib

“Nitsa” ötən mövsüm Liqa 1-də 16-cı yeri tutub
Hulen Lopetegi: “Bu nəticə tarixə düşəcək”
05:48
DÇ-2026

Hulen Lopetegi: “Bu nəticə tarixə düşəcək”

Qətər millisi dünya çempionatındakı ilk oyunda heç-heçə edib
Leon Qoretska MLS klublarından biri ilə danışıqlar aparır
05:25
Dünya futbolu

Leon Qoretska MLS klublarından biri ilə danışıqlar aparır

31 yaşlı Leon Qoretska 2018-ci ildən bəri "Bavariya"da oynayırdı
Ruben Amorim “Milan”ı çalışdırmağa razılıq verib - Şira
03:11
Dünya futbolu

Ruben Amorim “Milan”ı çalışdırmağa razılıq verib - Şira

Ötən mövsüm “Milan” Seriya A turnir cədvəlində beşinci yeri tutub

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
DÇ-2026: B qrupunda hesab dəyişmir
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: B qrupunda hesab dəyişmir - YENİLƏNİB + VİDEO

Günün ilk oyunu Qətər və İsveçrə arasında keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub