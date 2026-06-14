Caka və Rodriges İsveçrənin dünya çempionatları üçün rekordunu yeniləyiblər

İsveçrə millisində oynayan yarımmüdafiəçi Qranit Caka və müdafiəçi Rikardo Rodriges 2026-cı il dünya çempionatının qrup mərhələsinin ilk tur matçında Qətərə qarşı (1:1) iştirak ediblər.
İdman.Biz-in FİFA-nın rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, onlar birlikdə dünya çempionatında ən çox oyuna çıxan isveçrəli oyunçuların rekordunu qırdılar - hər biri 13 oyun.
33 yaşlı Rodriges milli komandada debütünü 2011-ci ildə edib. Milli komandada 139 oyunda doqquz qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. 33 yaşlı Caka 2011-ci ildən bəri milli komandada oynayır. “Qırmızı xaçlılar”ın heyətində 147 oyunda 17 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib.