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“Liverpul”un hücumçusu “Napoli”yə keçə bilər

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyun 2026 09:20
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“Liverpul”un hücumçusu “Napoli”yə keçə bilər

“Liverpul” bu yay cinah oyunçusu Federiko Kyezanı satmağa hazırdır.

İdman.Biz-in “Caught Offside” saytına istinadən məlumatına görə, “Napoli” və “Komo” 28 yaşlı cinah oyunçusu ilə maraqlanır.

Mənbənin məlumatına görə, “qırmızılar” italyan millisinin üzvünü 20 milyon avroya transfer etməyə hazırdır. “Napoli” və “Komo” Kyezanı icarəyə verməyə üstünlük verirlər, “qırmızılar” isə daimi transferə meyllidirlər.

Kyeza ötən mövsüm bütün turnirlərdə 36 oyunda meydana çıxıb, üç qol vurub və üç məhsuldar ötürmə edib. Onun klubla hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt-dakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 13 milyon avrodur.

İdman.Biz
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