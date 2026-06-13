“Sabah” braziliyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

“Sabah” heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
İdman.Biz-in kluba istinadən verdiyi məlumata görə, braziliyalı müdafiəçi Junior Erivaldo Almeyda bundan sonra "bayquşlar"ın uğurları üçün çalışacaq.
26 yaşlı futbolçu ilə 3 illik müqavilə bağlanıb. Almeyda Portuqaliyanın “Maritimu” klubundan transfer edilib.
Mərkəz müdafiəçisi karyerası ərzində Braziliyanın “Novorizontino” (2020-2023), “Katanduva” (2021), “Votuporanguense” (2022), Portuqaliyanın “Eştrela Amadora”" (2022-2023) və “Maritimu” (2024-2026) komandalarında oynayıb.