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“Mançester Yunayted” milyardlarla dollarlıq borcun fonunda iri kredit götürüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
12 İyun 2026 23:48
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“Mançester Yunayted” milyardlarla dollarlıq borcun fonunda iri kredit götürüb

“Mançester Yunayted” futbol klubu borc öhdəliklərinin bir hissəsini yenidən maliyyələşdirmək üçün yeni maliyyələşdirmə təmin etməyə razılıq verib.

İdman.Biz-in BBC-yə istinadən verdiyi məlumata görə, İngiltərə klubu 476 milyon avro məbləğində yeni kredit əldə edib.

Vəsait 2027-ci ilin iyun ayında ödənilməli olan istiqraz borcunun vaxtından əvvəl ödənilməsinə sərf olunacaq.

Bundan əlavə, maliyyələşdirmənin bir hissəsinin ümumi korporativ ehtiyaclar üçün istifadə edilməsi planlaşdırılır.
Lakin yeni şərtlər klub üçün o qədər də əlverişli deyil. Əvvəllər illik 3,79% olan bu borc üzrə faiz dərəcəsi indi 5,36%-ə yüksəlib.

Maliyyə hesabatlarına görə, “Mançester Yunayted”in 2025-ci ilin sonunda ümumi borcu təxminən 1,5 milyard avro olub. Bundan əlavə, klubun 580 milyon avrodan çox öhdəliyi var ki, bunun da əhəmiyyətli bir hissəsi transfer haqları ilə bağlıdır.

“Mançester Yunayted” klubu həmçinin təxminən 195 milyon avro dəyərində təminatlı kreditin müddətini 2029-cu ilin avqust ayından 2031-ci ilin iyun ayına qədər uzadıb.

Maliyyə restrukturizasiyası 100.000 tamaşaçı tutumuna malik yeni stadionun tikintisi üzrə genişmiqyaslı layihəyə hazırlıq işləri fonunda həyata keçirilir. İlkin hesablamalara görə, yeni arenanın dəyəri 2,3 milyard avronu keçə bilər.

İdman.Biz
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