“Liverpul”un eks-hücumçusu Origi karyerasını başa vurub

“Liverpul”un və Belçika millisinin keçmiş hücumçusu Divok Origi 31 yaşında sosial mediada futboldan ayrıldığını elan edib.
İdman.Biz bildirir ki, karyerası ərzində Origi həmçinin “Lill”, “Volfsburq”, “Milan” və “Nottingem Forest” klublarında da oynayıb.
“Futbolçu kimi taleyim gerçəkləşdi. Uşaqlıqdan bəri ən böyük turnirlərdə oynamaq və ən nüfuzlu kubokları qazanmaq arzusunda olmuşam. Bütün bunlara görə Allaha minnətdaram. Dünyanın hər yerində parlamağıma kömək edən bütün azarkeşlərimə bunu demək istəyirəm: hər yaddaqalan an və vurduğum hər qol əbədi olaraq bizimlə qalacaq.
Məni dəstəkləyən bütün klublara, məşqçilərə və komanda yoldaşlarıma təşəkkür etmək istəyirəm. Meydandan kənarda da daxil olmaqla, məni formalaşdırdınız.
Keniya əsilli olaraq Belçika millisində oynamaq əsl zövq idi. Ailəmə və bütün sevdiklərimə isə bunu deyəcəyəm: sən olmasaydın, bu gün olduğum kimi olmazdım. Həmişə sənə minnətdaram.
Missiya yerinə yetirildi. İndi yeni bir çağırışa doğru irəliləyirəm”, - deyə Origi paylaşımda bildirib.