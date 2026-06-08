Belarus klubu Konfrans Liqasının ev oyunlarını Azərbaycanda keçirəcək

Belarusun BATE klubu qarşıdan gələn Konfrans Liqası üçün ev stadionunu seçib.
İdman.Biz-in məlumatına görə, Borisov klubu Sumqayıtda yerləşən Mehdi Hüseynzadə adına şəhər stadionunu ev arenası kimi elan edib.
Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsinin püşkatması iyunun 16-da keçiriləcək. Bu mərhələdəki oyunlar 9 və 16 iyul tarixlərinə planlaşdırılıb. BATE sıralama sıralamasında yer alan komandalar arasında olacaq.
Belarus klubunun start turundakı mümkün rəqibləri arasında Uels, Finlandiya, Albaniya, Monteneqro, Lüksemburq, Andorra, İrlandiya, Kosovo, Malta, İslandiya, Cəbəllütariq, Qazaxıstan, Litva, Farer adaları, Şimali İrlandiya, Estoniya, Bosniya və Herseqovina, San Marino, Latviya və Şimali Makedoniya təmsilçiləri var.
Beləliklə, yeni avrokubok mövsümündə Sumqayıt təkcə Azərbaycan klublarının deyil, həm də Belarusun ən titullu klublarından birinin oyunlarına ev sahibliyi edəcək.