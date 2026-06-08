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İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi məlum olub

Dünya futbolu
Xəbərlər
8 İyun 2026 18:24
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İtaliya millisinin yeni baş məşqçisi məlum olub

Transferlər üzrə mütəxəssis Canluka Di Martsio Roberto Mançininin İtaliya milli komandasının yeni baş məşqçisi olacağını bildirib.

İdman.Biz xəbər verir ki, bir neçə italyan mənbəyi də bu fikirlə razıdır.

Mançininin 2030-cu ilə qədər ildə 2 milyon avro dəyərində müqavilə imzalayacağı iddiaları var.

“Onun milliyə qayıtması sadəcə bir formallıqdır, ona görə də Roberto bu keçidi etməli olacaq və açığı, o, əvvəllər də buna işarə etmişdi”, - Martsio bildirib.

Mançini 2018-ci ildən 2023-cü ilə qədər İtaliya milli komandasını çalışdırıb. Onun rəhbərliyi altında komanda AVRO-2021-in qalibi olub. Hazırda komandanın baş məşqçisi Silvio Baldinidir.

İdman.Biz
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